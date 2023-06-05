教皇派特使访问乌克兰称斡旋和平

梵蒂冈/乌克兰/方济各

梵蒂冈今天公告，受教皇方济各委托在乌克兰执行和平使命的意大利红衣主教马泰奥-祖皮今天启程，应于周一和周二前往基辅，与乌克兰当局进行会谈。教皇方济各此前多次透露，希望斡旋乌战。

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梵蒂冈教廷的一项声明说："这一派遣特使的主要目的是认真听取乌克兰方面关于实现公正和平的可能途径，并支持有助于缓解紧张局势的人道主义立场与行动"。

两周前，教皇方济各将乌克兰的和平使命委托给以外交工作著称的圣艾智德团体成员祖皮主教。

据梵蒂冈发言人马泰奥-布鲁尼说，“教皇要求祖皮枢机主教 "帮助解决乌克兰冲突中的紧张局势，并称教皇从未放弃过的希望是，这可能为和平开辟道路。”

博洛尼亚大主教马泰奥-祖皮现年67岁，自去年以来一直担任意大利主教会议主席。他是代表圣艾智德团体被任命为红衣主教的。这个由非专业天主教徒组成的团体成立于1968年，现在专门从事外交和和平建设工作，最初的使命是帮助穷人和被排斥者。

1992年，随着莫桑比克斡旋和平协议促成签署，该团体在国际舞台上崭露头角，包括祖比主教在内的圣艾智德成员在斡旋中发挥了主导作用。

梵蒂冈没有提及，教皇的特使是否也要访问俄罗斯。

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