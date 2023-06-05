欧盟继续限制乌克兰粮食出口

限制乌粮食出口

欧洲 – 欧盟要求针对乌克兰粮食的进口限令延长至9月15日。他表示，之所以这样做，是因为大量乌克兰粮食进入波兰、匈牙利和罗马尼亚等国后，对当地市场构成了冲击，并损害了当地农民的利益。乌克兰农业部长尼古拉·索尔斯基（Mykola Solsky）5日批评说，继续限制乌克兰粮食出口如同给普京提供额外的武器。

广告 继续浏览后续

欧盟5日在一份声明中指出，这些“临时和例外”措施可能会延长至 9 月中旬，这段时间将用于“改善”谷物运输的后勤工作，以减轻这些沿岸国家的负担，并允许乌克兰出售其夏季收成。

欧盟农业专员沃伊切霍夫斯基（ Janusz Wojciechowski）的上述主张同德国等欧盟国家的立场形成了对立。乌克兰农业部长索尔斯基（ Mykola Solski）今天也在布鲁塞尔对沃伊切霍夫斯基的主张提出明确反对。索尔斯基表示，俄罗斯正在试图利用欧盟的出口限制为俄方谋取利益。他说，欧盟发布相关限制后，借助所谓黑海协定的粮食交易也变得更为困难。

根据欧盟出台的对乌克兰粮食的进口限制，截至今年六月五日，来自乌克兰的小麦、玉米、油菜籽以及葵花籽等农产品将不得在保加利亚、波兰、匈牙利、罗马尼亚和斯洛伐克等国进入自由贸易环节。这样做的目的是，来自乌克兰的农产品不会进入当地农产品市场，而是转道上述国家，进入欧盟其他国家或世界市场。

但继续限制乌克兰粮食出口也受到包括法国和德国在内的 12 个欧盟国家的质疑，它们在 5 月中旬表达了对这种“内部市场内的差别待遇”的“严重关切”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅