乌克兰卡霍夫卡大坝遭炸毁 洪水威胁欧洲最大核电站

俄罗斯/乌克兰/炸毁卡霍夫卡大霸

位于乌克兰南部赫尔松州俄罗斯占领区的卡霍夫卡水电站大坝今天一早被部分炸毁，莫斯科和基辅相互指责对方应对此负责。乌克兰总统泽连斯基召开紧急国家安全会议布局应急救险。大霸目前泄洪速度加快，下游多地受淹涝威胁。国际担心，该水库水是欧洲最大核电站扎波罗热核电站冷却主要水源，该核电厂连带受到核安威胁。

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据本台报道，大霸所在赫尔松地区由俄罗斯军队安置的傀儡官员新卡霍夫卡镇镇长弗拉基米尔-列昂季耶夫在Telegram上说，乌克兰军队周一晚上对卡霍夫卡大坝进行了 "多次打击"，声称是他们破坏了大坝的闸阀，造成了 "无法控制的泄水"。他还说："大坝没有被摧毁，这是件大喜事"。

但乌克兰军队立即指控俄罗斯军队对大坝上施行爆炸。乌克兰总统泽连斯基已经召集了他的安全委员会的紧急会议，乌克兰总统府负责人安德里-耶尔马克在Telegram上谴责俄罗斯犯下新的"战争罪"。

根据第一批无人机所拍摄观察图像，显示有数百万立方米的水从水库中涌出，根据地区军事管理部门的说法，情况将在4或5小时内变得十分危急，该部门正要求周围村庄的居民尽快撤离。优先考虑的是大约10个小的城镇，它们可能在中午前受到影响并被淹没，大坝下游赫尔松镇的某些地区也在受淹范围。

该大霸遭炸毁，引发严重的核安忧虑。欧洲最大的Zaporijjia核电站，到现在为止，核反应堆所需冷却水取用于该水库。这一紧急事件给该地区带来的核风险将不得不被仔细研究。然而，国际原子能机构（IAEA）让人放心，称 "没有直接的核危险"。"联合国机构在一条推文中又说，现场的IAEA专家正在 "密切监测情况"，并称核电站也使用河流的水来冷却反应堆核心的燃料。

选择炸大霸，对乌克兰或俄罗斯的情报部门来说，好像并不奇怪。几周以来，双方一直相互指责对方准备在大坝附近进行破坏行为。

乌克兰认为，俄罗斯希望以此来遏制乌军的反击攻势。

新的消息称，乌克兰的几个村庄已经 "完全或部分 "被淹没。赫尔松地区军事管理部门负责人奥列克桑德-普罗库丁在社交网络上说："大约有16000人处于危险地带"。

乌克兰总统府顾问Mykhaïlo Podoliak在给新闻界的信息中说："恐怖分子的目的很明显：为乌克兰武装部队的进攻行动制造障碍"。

卡霍夫卡大坝在俄罗斯对乌克兰的侵略进攻开始时被夺下，占领至今，该水库现在为莫斯科在2014年吞并的克里米亚半岛供水。该大坝于1956年苏联时期在第聂伯河上建造，部分由混凝土制成，部分由土制成。它是乌克兰最大的同类基础设施之一。

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