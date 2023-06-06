乌克兰大霸遭炸泄洪 两军战场陷泽国

乌克兰/俄罗斯/卡霍夫卡大坝

周二，一股洪水冲破了第聂伯河上的一座巨大水坝，该水坝原将乌克兰南部的俄罗斯和乌克兰对峙的军队隔开，今天数小时内洪水淹没了大片战区，也迫使村民逃离。

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据路透社今天报道称，乌克兰大坝被毁，当地战场被洪水淹没。

乌克兰及其西方盟友指责俄罗斯炸毁大坝是蓄意的战争罪。克里姆林宫说是乌克兰破坏了大坝，以转移人们对反攻的注意力。还有一些俄罗斯安插的当地官员说，大坝是自己决堤的。

双方都没有提供直接的公开证据来证明谁是罪魁祸首。日内瓦公约明确禁止在战争中以水坝为目标，因为破坏此类“含有危险力量的工程和设施”会对平民造成危险。

到中午时分，在乌克兰控制的赫尔松市，第聂伯河支流上的一个码头已经被迅速上升水位的水浪淹没。

被毁坏的卡霍夫卡大坝为乌克兰南部的大片农田供水，包括俄罗斯占领的克里米亚半岛，并为俄罗斯控制的 扎波罗热核电站供水。卡霍夫卡大坝背后的巨大水库是乌克兰南部的主要地理特征之一，长 240 公里（150 英里），宽达 23 公里（14 英里）。

大片乡村位于下方的洪泛区，俄罗斯控制的南岸的村庄被视为特别脆弱。

大坝的毁坏在两军交战中心造成了一场新的人道主义灾难，并改变了前线地貌，而此时乌克兰正在发动期待已久的反攻，立志将俄罗斯军队赶出乌克兰领土。

俄罗斯自战争初期就控制了大坝，尽管乌克兰军队去年重新夺回了河流北岸。双方长期以来一直指责对方计划摧毁它。

北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格称这是令人发指的行为，并称再次证明了俄罗斯在乌克兰战争的残酷性。

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