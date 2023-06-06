俄罗斯从缅甸与印度回购武器弹药

俄罗斯/乌克兰/回购武器

日本经济新闻的调查显示，俄罗斯正在从缅甸和印度逆向进口军事产品。对进攻乌克兰以后的通关数据进行分析后发现，俄罗斯重新购买了过去出口的俄产坦克和导弹的零部件。俄罗斯正在迅速消耗战斗力，为了改良库存的旧武器并投入战场，有可能得到了军事方面关系密切的国家的协助。

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日本经济新闻从美国调查公司Import Genius和印度Exim Trade Data等处获取了俄罗斯的通关数据，调查了导弹和坦克等零部件的进口记录。

斯德哥尔摩国际和平研究所的数据显示，俄罗斯是世界第三大武器出口国。该研究所在贸易量的基础上加入生产成本和性能等因素，推出名为“TIV”的指标。从过去10年的累计值来看，俄罗斯对印度的出口占比最大，达到35%，其次是中国(15%)和阿尔及利亚(10%)。如果买回出口产品，可以更新处于休眠状态的库存装备，投入战场。

该报称，5月召开的七国集团（G7）峰会还敦促第三国停止对俄罗斯的军事援助。熟悉军备管理的日本一桥大学教授秋山信将表示，“很难从依赖俄制武器的国家获得协助”。此外，有必要通过公布面向俄罗斯的交易情况等措施，加强对相关企业和国家的牵制。

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