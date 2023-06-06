卡霍夫卡大坝遭炸：欧盟将向乌提供“必要的帮助”

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欧洲 – 乌克兰南部战区司令部宣称："俄罗斯占领军炸毁了卡霍夫卡大坝，目前正在就堤坝损毁情况、泄水量、水流速度以及可能的泄洪区范围展开调查。" 美国白宫国家安全会议发言人柯比（John Kirby）表示，乌克兰卡霍夫卡大坝部分遭破坏“肯定（造成）许多人死亡”，这将对乌克兰的能源供应造成“毁灭性”影响。他补充说，很明显，战争法不允许蓄意破坏民用基础设施。

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联合国秘书长古特雷斯6日表示， 大坝的部分破坏是“俄罗斯入侵乌克兰新的毁灭性后果”。乌克兰总统泽连斯基表示，大坝遭炸不会影响到我们的反攻计划。卡霍夫卡大坝爆炸后欧盟承诺向乌克兰提供“必要的帮助”。 乌克兰外长库列巴（Dmytro Kouleba）6日与 欧盟外交及安全政策高级代表博雷利(Josep Borrell)通了电话。欧盟表示，“欧盟随时准备提供必要的援助，包括人道援助，以缓解由俄罗斯造成灾难的后果。

古特雷斯告诉记者，“联合国无法获得有关导致卡霍夫卡 Kakhovka 大坝水电站被毁情况的独立信息。但有一点是明确的：这是俄罗斯入侵乌克兰的另一个毁灭性后果”。乌克兰当局疏散了 17,000 多人。超过 40,000 人面临被淹没地区的风险。

联合国秘书长表示，“今天的悲剧是战争给人民带来的可怕代价的新例证”。据莫斯科任命的卡霍夫卡 Nova Kakhovka 市长称，水位现在超过11米。

他说：“必须停止对平民和关键民用基础设施的袭击，”自 2022 年 2 月入侵开始以来，俄罗斯一直在违反《联合国宪章》的行为。古特雷斯表示，“我们都看到了这场巨大的人道、经济和生态灾难的悲惨景象”。

他补充说，还指的是“扎波罗热核电站的风险急剧增加”。秘书长指出，“联合国及其合作伙伴正在与乌克兰政府协调，加紧提供支持”，特别是提供饮用水和净水药片。

联合国6日下午就卡霍夫卡大坝部分被炸毁召开紧急会议。白宫国家安全会议发言人柯比6日还表示，“我们仍在试图弄清楚发生了什么，俄罗斯几个月前就非法接管了这座大坝和水库，爆炸发生时是俄国军队占领着它。柯比还表示，很明显，战争法不允许蓄意破坏民用基础设施。

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