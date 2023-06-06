土耳其法院撤销对四名反对派人士定罪判决

政治判决

国际 – 国际特赦组织6日表示，在最终撤销对土耳其四名人权捍卫者（包括该国两名领导人）的定罪后，国际特赦组织深感“宽慰”。

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“伸张正义”在一份新闻稿中欢迎该非政府组织，欢迎取消针对四名维权者的“毫无根据的定罪”，其中包括大赦国际土耳其分社名誉主席基里克(Taner Kilic)和该组织前负责人艾德尔·伊瑟（Idil Eser)。

该组织认为，取消对他们无辜的定罪“说明了起诉的政治性质”，这些起诉多年来一直针对维权人士。

国际特赦组织秘书长艾格尼丝·卡拉马德(Agnes Callamard) 表示，当局企图用具有政治动机的诉讼使国内批评声音噤声，但此举反而强调了人权的重要性，以及那些致力于捍卫人权的人士。

Taner Kiliç、Idil Eser、Özlem Dalkiran 和 Günal Kursun 是 2020 年 7 月因“属于恐怖组织”而被判刑的 11 名人权捍卫者中的一员。

大赦国际土耳其分社名誉主席基里克于 2017 年 6 月被捕并被监禁 14 个多月。 他被判处有期徒刑六年零三个月。

Idil Eser、Özlem Dalkiran 和 Günal Kursun 因“协助恐怖组织”被判处 25 个月监禁，并于 2017 年在狱中度过了三个多月。

土耳其司法部门于 2022 年 11 月推翻了他们的定罪，但对该决定提出了上诉。

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