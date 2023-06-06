百年来“第一位” 哈里王子在英国法庭出庭作证

诉讼案

欧洲 – 哈里王子6日在伦敦高等法院出庭。他也成为130年来首位在法庭上作证的英国王室高级成员。他控告小报发行商“镜报报业集团”非法收集资讯，当天出庭作证。他抨击英国媒体和政府互相勾结，损害国家声誉。

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哈利和梅根脱离王室后改在加州开始新生活。哈利与英国王室的其他成员发生争执，对英国报纸又发起了一系列法律诉讼。哈利说，狗仔队1997 年在巴黎追捕母亲戴安娜，他们要对母亲的死负责，并指责狗仔队骚扰梅根。

哈里王子是英国王室的第五顺位继承人，他在6月6日出庭使这起窃听案备受关注。

在出庭作证时发布的证人证词中，哈里王子说，自己十几岁时就登上头条新闻，使自己陷入了“恶性循环”。他指责报纸将王室成员塑造成预设角色，并创造了一个“另类和扭曲的我”。

“然后他们开始让你扮演最适合他们的一个或多个角色，并尽可能多地销售报纸。比如花花公子王子、失败者、辍学者之类的。”哈里王子还称自己的语音信箱曾被黑客攻击，这让他觉得“无法信任任何人”。

哈里王子的言行被当地媒体高度关注。在过去一段时间，他卷入了与英国媒体的几场法律战，包括针对默多克旗下英国报纸机构的电话窃听案等。

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