欧盟7月与拉美33国举行8年来首次高峰会谈

欧盟-拉丁美洲/贸易

根据法新社7日发自布鲁塞尔的消息，欧盟委员会及27个成员国间在7月中下旬与拉美及加勒比海国家共同体33国举行八年来的首次高峰会，希望重启近年被忽视的双边关系。

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欧盟外交事务高级代表博雷利近期曾多次走访拉美国家。他7日在布鲁塞尔表示，欧盟原本自信与拉美地区国家伙伴关系稳定，有时候甚至忽略这种关系。必须重建双方互信，重新推动伙伴关系。

这次峰会预计7月17日和18日在布鲁塞尔举行。布鲁塞尔已经提出一系列旨在与拉共体（拉美及加勒比海国家共同体）建立政治合作伙伴关系的建议。推动落实欧盟与墨西哥及南方共同市场2019年达成的自贸协定也将是峰会重要内容。

欧委会贸易专员东布罗夫斯基（Valdis Dombrovskis） 7日在布鲁塞尔表示，俄乌战争让欧盟醒悟到与彼此信任的伙伴国合作以及保证供应链多元的必要性。但他强调，双方应当努力建立双赢关系。

法新社报道指出，拉美地区拥有欧盟能源转型所必须的有战略意义的原材料，而欧盟也希望与这些国家合作，减少对中国的依赖。

欧盟目前是欧盟目前是拉美和加勒比海地区最大投资者，去年双边贸易总额接近3000亿欧元

但欧盟与墨西哥及南方共同市场历经20年谈判达成的自贸协定，始终难以落实执行。在此之前，欧盟难以接受巴西时任总统博尔索纳罗任下糟糕的环境政策，而未能批准协定。左翼领导人卢拉今年1月1日起取代博尔索纳罗就任巴西总统，似乎为陷入僵持的自贸协定带来更多回旋空间。西班牙政府7月1日起接任欧盟轮值主席国，也希望能给欧盟与拉共体关系带来新的动力。

但拉美国家也始终难以接受欧盟在环保领域以及应对气候变化方面提出的要求。欧盟境内对于南美地区低环保标准的产品涌入，对内部市场可能形成的冲击也十分担心。

法国总统马克龙今年3月在布鲁塞尔重申，只要欧盟与拉共体自贸协定不纳入2015年巴黎气候协定的内容，不包含南美洲农产品标准向欧洲标准看齐的条款，法国就不会批准。

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