一名乌克兰7岁女孩在捷克学校遭欺侮 捷克总统亲自接见抱歉

乌克兰/捷克

捷克共和国总统帕维尔在总统府布拉格城堡接见了一名在捷克学校受到欺凌的乌克兰小女孩。捷克总统的这一举动，在乌战当下是很罕见的，因为有数万名乌克兰儿童在捷克的学校就读。

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捷克总统帕维尔是星期六在总统府接见受骚扰的乌克兰儿童。帕维尔当天也在他的推特官号上推文称，“我谴责学校中的欺凌、羞辱和暴力。尤其是对于一个因战争而不得不离开自己的国家和朋友的孩子来说，我们应该向他们提供了一个安全的避难环境，这尤其令人感到羞耻。我赞赏学校和家长的反应，以及已经道歉的事实。但是，不应忽略灵魂上的伤痕将继续存在。” 总统对此事件表达歉意。

据本台在布拉格的记者Alexis Rosenzweig报道称，上周发布的视频显示，这名7岁女孩在告诉周围的男孩她来自乌克兰并称赞俄罗斯军力后，她被吐了口水。

捷克的政治家们迅速做出表态批评，尤其是内政部长和教育部长最先做出反应。

今年有近7万名乌克兰学生在捷克学校就读，对于行政部门和教师来说，这项任务并不容易，但所报道的事件仍然非常罕有，这些学生通常采用双轨在线课程，并期待可能返回乌克兰上课。

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