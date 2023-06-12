乌克兰反击称夺下第4个村庄

乌克兰/俄罗斯

乌克兰军方官员周一表示，他们的军队从俄罗斯军队手中夺回了另一个东南部村庄。美联社称，这是随着乌克兰战争进入第 16 个月，乌军加强反攻行动取得的首批小规模新的战果。这些战果，显示乌军突破俄军占领第一道防线，可向俄军阵地纵深推进。

2023年6月12日，乌克兰独立海军陆战队第35旅的士兵在被解放的顿河区斯托罗舍沃耶村拿着乌克兰国旗拍照。

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据美联社消息，随着反攻行动展开，乌克兰今天声称夺回顿涅茨克东部的第 4 个村庄。

但西方分析人士和军方官员警告说，要使乌克兰成功驱赶装备强大且技术精湛的俄罗斯军队，可能需要数年时间，而且乌克兰的任何反攻能否成功还远未定论。

最近在 1,000 公里（600 英里）前线的西部边缘发生的战斗因大坝决口而变得复杂，洪水通过第聂伯河的一部分将双方分开。

乌克兰国防部副部长 Hanna Maliar 周一在电报群 Telegram 应用平台上写道，乌克兰的国旗再次飘扬在顿涅茨克东部地区的 Storozhov 村上空。一天前，乌克兰官员表示，他们的军队占领了 Velyka Novosilka 镇以南附近的另外三个小村庄——Blahodatne、Makarivka 和 Neskuchne。

莫斯科任命的位于前线西端的扎波罗热地区行政当局的官员弗拉基米尔·罗戈夫 (Vladimir Rogov) 表示，周一该地区“正在激烈战斗”，俄罗斯的大炮、迫击炮和空中力量轮番轰响。

尽管面积不大，但占领这些村庄是对俄罗斯第一道防线的入侵，并可能让乌克兰军队尝试更深入地进入占领区。俄罗斯军队控制的土地总计约占乌克兰总领土的五分之一。这些战果也远低于去年乌克兰发动猛烈反攻夺回北部城市哈尔科夫和南部城市赫尔松等地之前所拥有的土地。

周六，乌克兰总统泽连斯基表示“正在采取反攻和防御行动”，但没有具体说明这是否是全面反攻，这是在西方火力和防空系统大量注入乌克兰后预料到的。一天前，俄罗斯总统普京声称反攻已经开始，乌克兰军队正在遭受“重大损失”。

最近几天，乌克兰军队将重点放在几个地区，包括扎波罗热地区和遭受破坏的顿涅茨克市巴赫穆特附近。

俄罗斯当局表示，他们的军队基本上坚守阵地，但尚未证实俄罗斯将从这三个村庄撤退。

在顿涅茨克，俄罗斯的炮击袭击了九个城镇和村庄，造成一名平民死亡，另外两人受伤。顿涅茨克州州长 Pavlo Kyrylenko 发布了在 Avdiivka 镇因俄罗斯袭击而受损的公寓楼和文化中心的图片。

在北部的哈尔科夫，俄罗斯军队用大炮、迫击炮和火箭炮轰击了几个定居点。

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