乌战当下 北约今启最大空演

北约/空中卫士2023

北大西洋公约组织今天启动空中军事演习，来自共24个不同成员国空军的220架军用飞机参加在德国组织的军事演习。这是北约有史以来最大的演习，在俄罗斯侵略乌克兰战争当口，这一军演不仅有应对俄罗斯对东欧威胁增长，也含有震慑莫斯科意义。

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今天的北约军演，称之为空中卫士2023。被认为是一场非同寻常的空中演习。

据本台采访雅克-德洛尔研究所副研究员西里尔-布雷特Cyrille Bret称，参加本周一6月12日在德国开始的 "空中卫士2023 "演习的士兵的制服上写有 "一起更强大"字样。这将是一场非同寻常的空中军事演习，通过这场北约历史上最大的空中演习，北约正在展示力量肌肉。这是向俄罗斯发出的一个信息吗？Cyrille Bret认为是的。参加演习的国家数量和调动的飞机数量本身就是向俄罗斯发出的信息。北约的领土不容受到一厘米的威胁。这是北约今天向俄罗斯发出的信息，而且是在一个特别敏感的领域即空中，因为俄罗斯还没有成功地在这个领域建立起无可争议的优势地位。然而，它一直声称自己是航空世界的最强。因此这是在乌克兰发动反击进攻的时候向俄罗斯联邦发出的常规威慑信息。

空中卫士2023的另一个亮点是，仅美国国民警卫队就派出一百架飞机，测试其在欧洲发生重大危机时穿越大西洋的能力。 在这种情况下，华盛顿在向欧洲发出信息。而这个信息是双重的：一方面，美国回到了欧洲，并将继续大规模在欧洲布防。第二个信息延续传统的。在华盛顿，在媒体和智囊团强调，在220多架飞机中，有一半是美国派遣参演。美国维护保障欧洲大陆安全的职责，同时，美国它正在明确的是，由欧洲必须承担保护安全的另一半职责。

据西里尔-布雷特认为，空演也显示北约成员国互信。预计2023年6月12日星期一将有220架飞机在德国军演，但本演习上周已经有150架欧洲飞机在芬兰展开。而在罗马尼亚，此时此刻，北约部队正在模拟重新征服被入侵者占领的领土......西方阵营正在加大加紧出动飞机的数量，目的就是为了显示团结和实力。

据西里尔-布雷特称，北约寻求团结、可信度。在整合、协调、互操作性和资源的大规模化方面要有所提升，但也是为了给乌克兰提供一个支持。我们知道，乌克兰政府许多个月来一直要求出售飞机用于乌克兰领土的防空，而欧洲的反应是两方面的。一方面，是的，我们正在给予培训和军机援助，但另一方面，北约自己也在确保北约的防御。

北约前领导人安德斯-拉斯穆森认为，如果在7月维尔纽斯举行的下一次峰会上没有找到安全保障，某些国家，比如波兰，可能会采取向乌克兰派兵的措施。北约是否面临着不再以一个声音说话的风险？据西里尔-布雷特警告：绝对有如此的风险，一个波兰派出骑兵军援乌克兰完全有可能。但一个波兰的骑兵会让人质疑北约内部采取的极其集体的方法，在欧盟内部和军事上也有争议。但另一方面，可以说，波兰的这些举措可以构成一种军援分工。那就是一方面是北约对欧洲的防御，另一方面是波兰和乌克兰在双边基础上对乌克兰非常积极的军事支持。

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