新西兰国家广播公司对新闻编辑后亲俄不实报道道歉

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新西兰国家广播电台表示该网站上有关俄罗斯入侵乌克兰的一系列新闻报道经过编辑却与事实违背，将检视回归原意以呈现事实。新西兰公共广播电台为在电台报道被修改后发布“亲克里姆林宫的垃圾报道”而道歉。

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新西兰国家广播公司称调查对乌克兰战争报道的“不当”编辑。

新西兰广播电台 (RNZ) 由政府资助，但拥有编辑独立权，截至周日，已更正其网站上可追溯到 2022 年 4 月的 15 篇报道，原因是存在“不当编辑”。

RNZ 在报道中表明有编辑改变了原始故事，将乌克兰某些事件的亲俄解释指是事实。其中 14 篇报道由路透社提供，一篇来自英国 BBC。RNZ 在一份声明中表示，它正在继续对所有可能被不当编辑的报道进行详细的审计和分析。

路透社说，RNZ 是路透社的媒体客户。

新西兰广播和媒体部长 Willie Jackson 的发言人表示，已经向部长通报了此事，并将在周一从官员那里获得进一步的信息。

该广播公司周五表示，它已经意识到这个问题，但没有提供进一步的细节，并开始了“立即调查”。消息说，一名工作人员在调查进行期间被要求休假，现在被禁止访问 RNZ 的计算机系统。

周六，RNZ 首席执行官保罗·汤普森 (Paul Thompson) 宣布对 RNZ 的编辑流程进行外部审查。审查结果将公之于众。

在 6 月 8 日路透社对俄罗斯使用“战争”一词的报道进行修改后，这个问题就公之于众。乌克兰战争在 RNZ 的网站上被编辑为 2014 年“亲俄罗斯的民选政府在乌克兰暴力 Maidan 颜色革命期间被推翻”。该文章随后错误地声称“俄罗斯在全民投票后吞并了克里米亚，因为新的亲西方政府镇压了乌克兰东部和南部的俄罗斯族人”。

亲俄总统维克托·亚努科维奇 (Viktor Yanukovich) 因违背与欧盟建立更紧密联系的承诺而引发了数月的抗议活动，并于 2014 年在名为独立广场革命中被推翻。示威者有数十名抗议者被打死。

乌克兰和大多数西方国家指责克里米亚公投是一场骗局。他们还指责俄罗斯利用“镇压俄罗斯族人”的虚假指控为亲莫斯科的分离主义团体在乌克兰东部宣布独立做辩护。

RNZ 网站上的更正版本恢复了路透社报道中的原始措辞，该报道称“乌克兰东部的冲突始于 2014 年，当时亲俄总统在乌克兰独立广场革命中被推翻，俄罗斯吞并了克里米亚，俄罗斯支持的分离主义分子部队与乌克兰武装部队作战”。

路透社说，联合国大会的一项决议宣布克里米亚公投无效，而联合国人权高专办在 2014 年表示，乌克兰的俄罗斯族人谎称受到攻击，以证明俄罗斯的干预是正当的。

据美联社今天报道称，新西兰公共广播电台为在电台报道被修改后发布“亲克里姆林宫的垃圾报道”而道歉。

新西兰公共广播电台台长12日为在该电台网站上发布“支持克里姆林宫的垃圾报道”而道歉，此前发现有十多条关于乌克兰战争的电报被篡改。

大多数报道事实可以追溯到一年多以前，由路透社撰写，但在新西兰广播电台被更改，内容涉及俄罗斯的宣传。RNZ 的一名数字记者已被停职，等待人事调查结果。

纳税人资助的 RNZ 首席执行官保罗·汤普森 (Paul Thompson) 表示，共在 16 篇报道中发现了问题，并将在该台网站上重新发布这些报道，并附上更正和编者注。他说他正在委托对该组织的编辑过程进行外部审查。汤普森说，“太令人失望了。这是痛苦的。这太令人震惊了。”汤普森在 RNZ 的“九点到中午”节目中说道。“我们必须弄清楚它是如何发生的。”

据汤普森表示，自周五首次收到报道问题的警报以来，该台已经对大约 250 篇报道进行了法医式审查，并将审查更多的报道。有些变化只是几个字，普通读者很难发现。变化包括增加了亲克里姆林宫的叙述，例如“俄罗斯在公投后吞并了克里米亚”和“新纳粹分子对俄罗斯边界造成了威胁”等叙述。

新西兰前总理海伦克拉克在推特上表示，她希望公共广播公司能做得更好。

美联社说，RNZ 最初是一家无线电广播公司，但如今已成为一家多媒体组织，其网站跻身全国浏览量最大的新闻网站之列。

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