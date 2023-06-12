泽连斯基签署法案将二战胜利纪念日改至5月8日

乌克兰/政治/俄罗斯

据乌克兰最高拉达（议会）网站显示，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）已经签署了一项法案，将5月8日定为“二战中战胜纳粹主义纪念日”。此前，乌克兰和俄罗斯一样，在5月9日庆祝二战对纳粹德国的胜利。

广告 继续浏览后续

据《乌克兰真理报》介绍，2015年3月，时任总统波罗申科（Petro Porochenko）颁布法令，指定5月8日为乌克兰的纪念与和解日，但5月9日仍为二战中战胜纳粹主义的日子。5月8日是工作日，5月9日仍然是公共假日。波罗申科当时以他希望团结乌克兰来解释这一点。

《基辅独立报》报导指，泽连斯基新签署的法律生效后，5月8日也将成为乌克兰的公共假日。今年5月8日，泽连斯基向乌克兰最高拉达提交了题为“1939年至1945年二战中战胜纳粹主义纪念日法草案”。

泽连斯基在提出该立法动议后表示，“这是纯粹的历史，没有意识形态的掺杂。而这是我们的人民、我们的盟友、整个自由世界的历史。今天，我们把它还给我们的国家。”

泽连斯基上个月签署了一项法令，将5月9日定为欧洲日，每年在欧盟成员国举行，以庆祝“欧洲的和平与团结”。

1945年5月8日，纳粹德国在柏林对苏联正式签订投降书，宣布在第二次世界大战无条件投降。投降书生效时欧洲中部时间为5月8日，而莫斯科时间为5月9日，因此美国及西欧国家定于每年的5月8日，俄罗斯等部分前苏联相关国家定于每年的5月9日。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅