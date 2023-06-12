荷兰政府将对中国科技学生进行安全风险筛查

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据英国《金融时报》6月12日报导，荷兰政府计划对国际学生进行审查，因为大学担心一些中国研究生可能会对该国国家安全构成威胁而禁止他们攻读顶级技术学位。

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荷兰教育、文化和科学大臣戴克赫拉夫（Robbert Dijkgraaf）称，在几所大学表示因为中国学生与共产党政权的关系而减少了中国留学生人数之后，他正在调查是否要减少一些课程的国际参与。这是欧盟国家在经历了数十年的开放之后，对北京所带来的安全和经济威胁采取更严格立场的最新迹象。

报导指，这些大学对中国国家留学基金管理委员会（CSC）资助的学生感到担忧。获得资助的国家公派留学人员须宣誓效忠共产党，在完成学业后两年内返回中国，并向他们学习所在国的中国大使馆报告。这一消息首先由荷兰《忠诚报》报道。

荷兰情报与安全总局(AIVD)4月警告称，荷兰大学是间谍活动的“诱人目标”，中国是最大的威胁。据路透社报导，荷兰大学已经开始拒绝接受获得国家留学基金委奖学金的中国学生。

戴克赫拉夫告诉《金融时报》称，他和大学方面一样有这样的担忧。他说：“一般来说，有针对性地使用资助计划为国家获得高质量的知识和技术是不受欢迎的”。该部长说，“我已经设立了一项研究，以了解荷兰有多少CSC研究人员，以及他们活跃在哪些领域。”

戴克赫拉夫说，他将在年内向荷兰议会报告，并正在准备一项“知识安全筛查法”。他谈到，“目前正在对风险领域、敏感技术进行摸底。筛选工作将以风险为导向”，并指相关评估将适用于任何非欧盟国家。

戴克赫拉夫驳斥了关于存在“排除中国学生......或阻止与中国机构或敏感领域的研究人员合作”的具体政策的观点。此前，海牙已受到来自华盛顿的压力，限制向中国转让先进技术。荷兰政府早前宣布，半导体行业制造商阿斯麦（ASML）的最先进的硅芯片制造机器将需要出口许可证。

荷兰外贸与发展合作大臣施赖纳马赫尔（Liesje Schreinemacher）在接受采访时说，中国可能试图通过从荷兰大学取得知识来规避控制措施。

施赖纳马赫尔说：“如果你想要某项技术，你首先要尝试购买该技术。如果这不起作用，你就尝试投资。如果这不起作用，你就派人去技术机构获取技术或获取该技术的知识”。她补充说，“我们的研发需要中国，我们的绿色转型也需要中国。但我们也必须看到，我们允许哪些国家的学生进入所有研究领域。”

报导指，荷兰代尔夫特理工大学、马斯特里赫特大学和埃因霍温科技大学(TU/e)都是减少招收CSC公派留学生数量的机构。埃因霍温科技大学校长简•史密茨(Robert-Jan Smits)说：“我看到的情况是，所有荷兰大学将逐渐减少来自中国的学生数量，同时减少与中国同行的研究合作。” 他补充说，“荷兰政府正在要求大学采取更严格的方法，更好地照看他们的至宝（尖端技术）”。

中国外交部表示，希望这种情况不会被“政治化和污名化”。 中国外交部说，“近年来，中国与荷兰在教育交流方面的合作发展良好”。该部门补充说，由于中国国家留学基金委“尚未设立海外分支机构”，因此它“委托中国领事馆为奖学金获得者提供服务和咨询……这符合国际惯例”。

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