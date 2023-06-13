乌军反攻报拿下第7个村庄

乌克兰/俄罗斯/战略反攻

据乌克兰国防部副部长报告反攻新战果，称乌克兰军队在过去一个星期内从俄罗斯军队手中夺回了 7 个村庄，占地 90 平方公里（35 平方英里），并肯定基辅反攻的早期阶段取得了小的战绩。第7个村庄是在昨天稍晚夺下的。

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据美联社今天报道称，乌克兰声称在反攻初期夺回七个村庄。乌克兰国防部副部长汉娜·马利亚尔在电报群应用程序上肯定，乌克兰国旗再次飘扬在顿涅茨克省东部的斯托罗若夫村上空，乌克兰部队还夺回了附近的另外三个小村庄和邻近的扎波罗热省的三个小村庄。

据乌克兰总统泽连斯基昨夜今晨指出，“战斗很艰难，但我们的军队在那里推进，这非常重要。” 泽连斯基说，阴雨天气对乌克兰军队构成挑战。泽连斯基已经与他的军事指挥官讨论了“我们需要加强前线的哪些点，以及我们可以采取什么行动来打破更多的俄罗斯阵地。”

周日，乌克兰官员表示，乌克兰军队占领了 Velyka Novosilka 镇以南的顿涅斯特克村庄 Blahodatne、Makarivka 和 Neskuchne。Maliar 周一报道说，Zaporizhzhia 省的 Lobkove、Levadne 和 Novodrivka 定居点现在也重新回到了乌克兰的控制之下。

莫斯科任命的位于前线西端的扎波罗热地区行政当局的官员弗拉基米尔·罗戈夫 (Vladimir Rogov) 表示，周一该地区正在进行“激烈的战斗”。俄罗斯军队投放众多大炮、迫击炮和空中力量加强防守。

这些村庄是俄罗斯前线延伸到乌克兰控制的领土的一部分。虽然只有几公里（超过 1 英里）深，但该突出物最近已成为横跨乌克兰南部和东部的前线激烈战斗的几个战场之一。

美联社称，尽管面积不大，但乌克兰军队占领这些村庄涉及突破俄罗斯防线的第一道防线，并可能让乌克兰军队尝试更深入地进入俄军占领区。

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