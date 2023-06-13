俄军凌晨导弹袭击乌克兰中部 基辅也遭轰

乌克兰/俄罗斯

周二黎明前，乌克兰中部地区遭到俄罗斯军队导弹袭击，至少3人死亡，25人受伤。乌克兰当局还报告了俄罗斯对东北部的哈尔科夫和基辅的夜间导弹袭击，

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据乌克兰地方当局称，在乌克兰总统泽连斯基的出生地克里维耶里遭到俄罗斯军队大规模导弹袭击，该市的几个城区包括一栋住宅楼被击中。

第聂伯罗彼得罗夫斯克地区政府在电报群Telegram账户上报告说，一栋五层楼的建筑被摧毁。根据初步报告，楼里三名居民被杀。还有25人受伤，其中19人在医院急救。

据该市军事管理部门负责人奥列克桑德-维尔库尔（Oleksandr Vilkul）称，还有7人仍被埋在废墟下。

该地区政府公布了一张该建筑的照片，该建筑被严重损坏，并被火焰熏黑，上层楼冒出浓烟。除了这栋公寓楼，第聂伯罗彼得罗夫斯克行政当局还列出了另外两个被爆炸击中的民用场所，有7人在轰炸中受伤。

法新社说，在基辅，军事管理部门也报告了俄罗斯巡航导弹趁夜打击。但同时报告，基辅周围空域的所有敌方导弹都被发现并成功拦截摧毁"。

乌克兰东北部哈尔科夫市市长伊霍尔-捷列霍夫则宣布，无人机针对民用基础设施发动了袭击，一家公司的房舍和一个机库被毁。

评论称，俄罗斯加强导弹袭击，意在损耗乌克兰防空系统，破坏乌克兰军队战略反攻。

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