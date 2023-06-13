吴钊燮今访捷克 明在智库演讲可望与总统帕维尔同台

台捷关系深化

台湾外交部长吴钊燮今13日起访问捷克，预计将与参众两院议长会晤，明天并在智库主办的会议发表演说，届时可望与捷克总统帕维尔同台。由于欧洲元首向来避免与台湾高层官员同台，此举显得非比寻常。

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据捷克新闻社（ČTK）报导，台湾外交部长吴钊燮今天访问布拉格，将会晤参议院议长维特齐（MilošVystrčil），并与众议院议长艾达莫娃（MarkétaPekarová Adamová）共进晚餐，明天在智库「欧洲价值安全政策中心」（European Values Center for SecurityPolicy）主办的安全会议发表演讲。

报道指出，维特齐和艾达莫娃是当今捷克政坛支持台湾最重要的政治人物，两人曾先后在2020年和今年3月访台，为双边关系写下新页。

近年台湾与捷克关系升温，2021年10月吴钊燮首次以外交部长身分造访捷克，在捷克国家科学院（Czech Academy of Sciences）和智库「解析中国」（Sinopsis）举办的研讨会发表演讲，并与当时选后尚未就任的准外长利帕夫斯基（Jan Lipavský）共进晚餐。

值得一提的是，捷克外长利帕夫斯基5月初造访华盛顿时对美国政客新闻网站（POLITICO）表示：中国与东欧和中欧国家交往的专属俱乐部14+1已经不复存在。随着关系恶化，北京有关14+1的外交努力没有前途。

据该网站指出，利帕夫斯基的言论显示捷克人坚定在站在美国阵营，这对已有11年历史的所谓“14+1”倡议造成了潜在的毁灭性打击，北京曾希望通过这一机制重振与前苏联国家的关系。

该网站报道又说，对捷克而言，与中国关系的恶化甚至早于乌克兰战争，2020年，北京决定惩罚捷克钢琴出口商，以报复捷克议员访问台湾。

自北约前将军帕维尔（Petr Pavel）3月成为捷克总统后，与北京的关系进一步疏远，帕维尔呼吁重新思考外交政策，表示要与台湾建立更紧密的关系。

外界普遍注意到，吴钊燮这次造访捷克，据悉明天可望与总统帕维尔（Petr Pavel）在「欧洲价值安全政策中心」的会议同台亮相；由于欧洲元首向来避免与台湾高层官员同台，此举显得非比寻常。

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