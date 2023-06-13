法国、德国和波兰团结一致支持乌克兰战略反攻

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乌克兰军队开展反攻之际，法国、德国和波兰领导人罕见在巴黎举行会谈，重点讨论在 7 月北约峰会之前为乌克兰的反攻提供军事支持以及对乌克兰未来的安全提供保障。美联社称，法国，德国和波兰展现团结一致。

法国总统马克龙，德国总理朔尔兹与波兰总统杜达2023年6月12日在巴黎爱丽舍宫法国总统府举行小型峰会。

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法国总统马克龙是12日在爱丽舍宫总统府与德国总理朔尔茨和波兰总统杜达举行的联合新闻发布会上说，“乌克兰的反攻始于几天前”。为了表现团结，三位领导人坚称，只要有必要，他们将继续支持乌克兰。

马克龙称，“这反攻势将在数周甚至数月内展开。在乌战开始时我们为自己设定的限制范围内，我们已尽一切努力帮助他们，”马克龙承诺“在未来几天和几周内”继续运送武器、弹药和装甲车。”

法国希望反攻“尽可能成功，然后能够在适当的条件下启动（与俄罗斯）谈判阶段。”

周日晚上与乌克兰总统泽连斯基通电话的波兰总统杜达说：“我希望并相信，在我们的支持下，乌克兰反攻将取得成功……我最深切的感觉是，这场胜利将推翻俄罗斯在所有被占领土的部队。”

三位领导人拒绝透露乌克兰未来长期安全保障的细节。

德国总理朔尔兹称，“现在是普京应当终于认识到他的侵略计划失败的时候了，他在将近 16 个月的战争结束后，可以避免数十万人死亡、数百万人受伤以及导致更多难民的战争恶果，”朔尔茨敦促说。“他应该撤军，并最终准备好就公平和平进行认真的谈判。”

安全保障是北约领导人之间正在进行的谈判的一部分，以确保乌克兰在战争结束后不会再次受到俄罗斯的攻击。这个问题将在下个月于立陶宛维尔纽斯举行的北约峰会上提上议程。

在工作晚宴上，3国领导人还讨论对乌克兰的人道主义援助，特别是在Kakhovka 大坝遭到袭击之后，该大坝泄洪淹毁了乌克兰东南部的大片地区。

美联社称，本月早些时候，泽连斯基在摩尔多瓦举行的一次规模庞大的峰会上敦促北约提供更多政治支持和安全支持，几乎所有欧洲领导人都聚集在一起谴责了俄罗斯。泽连斯基曾说，他期待在维尔纽斯有“明确邀请乌克兰加入（北约）”和对乌克兰“加入北约的过程中的安全保证”。

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