英国诺丁汉连发三起恶性事故 一男子涉谋杀被捕

恶性事件

欧洲 – 6月13日清晨，英国诺丁汉（Nottingham）市发生三起恶性事故，警方认为这三起事故相互关联，一名31岁男子因为涉嫌谋杀被捕。英国首相苏纳克推文表示，我的心与受伤者以及遇难者的家人和亲人同在。

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在英国当地时间凌晨4点刚过，有人在诺丁汉市的伊肯斯顿路（Ilkeston Road）发现了两具尸体，还有另外一名男子被发现死在马格达拉路（Magdala Road）。

警方随后接到另一个报警，一辆面包车在米尔顿街（Milton Street）试图碾过三人，现在这三人正在医院接受治疗。三名遇难者中有两人是诺丁汉大学的学生。

当地警长凯特‧梅内尔（Kate Meynell）说，诺丁汉郡警方认为这三起“悲惨”和“可怕”的事件是相互关联的，警方正在展开调查。

目前诺丁汉市的一些道路已经关闭，包括公共汽车和有轨电车服务在内的公共交通暂停，梅内尔在她的声明中补充说， 一名31岁男子因涉嫌谋杀被捕。

诺丁汉市北区的国会议员亚历克斯‧诺里斯（Alex Norris）在推文中写道，“今天醒来后，看到发生在我们城市的可怕消息”，他说当地社区会为与这起事件有关的受害者祈祷，并感谢救援人员。

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