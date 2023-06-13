恶性事件

英国诺丁汉连发三起恶性事故 一男子涉谋杀被捕

欧洲 – 6月13日清晨，英国诺丁汉（Nottingham）市发生三起恶性事故，警方认为这三起事故相互关联，一名31岁男子因为涉嫌谋杀被捕。英国首相苏纳克推文表示，我的心与受伤者以及遇难者的家人和亲人同在。

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La police patrouille des les rues de Nottingham après avoir interpellé l'homme suspecté d'avoir sciemment tué trois personnes
La police patrouille des les rues de Nottingham après avoir interpellé l'homme suspecté d'avoir sciemment tué trois personnes © Jacob King / MAXPPP / PRESS ASSOCIATION IMAGES/MAXPPP
作者： 法广
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在英国当地时间凌晨4点刚过，有人在诺丁汉市的伊肯斯顿路（Ilkeston Road）发现了两具尸体，还有另外一名男子被发现死在马格达拉路（Magdala Road）。

警方随后接到另一个报警，一辆面包车在米尔顿街（Milton Street）试图碾过三人，现在这三人正在医院接受治疗。三名遇难者中有两人是诺丁汉大学的学生。

当地警长凯特‧梅内尔（Kate Meynell）说，诺丁汉郡警方认为这三起“悲惨”和“可怕”的事件是相互关联的，警方正在展开调查。

目前诺丁汉市的一些道路已经关闭，包括公共汽车和有轨电车服务在内的公共交通暂停，梅内尔在她的声明中补充说， 一名31岁男子因涉嫌谋杀被捕。

诺丁汉市北区的国会议员亚历克斯‧诺里斯（Alex Norris）在推文中写道，“今天醒来后，看到发生在我们城市的可怕消息”，他说当地社区会为与这起事件有关的受害者祈祷，并感谢救援人员。

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