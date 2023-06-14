乌军战略反攻遇敌：俄军的地雷与无人机

乌克兰/俄罗斯

乌克兰军队的反攻艰难推进。战况显示，俄罗斯运用远程发射地雷，并辅以俄制能携带重型炸弹的柳叶刀无人机专门轰击乌克兰装甲部队以守住防线。乌军寻求打破俄军的这一新的阻力。

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乌克兰军队的反击面对俄罗斯地雷和柳叶刀无人机。13日，俄罗斯军队发布视频，声称首次在乌克兰前线缴获了德国制造的豹式坦克和美国制造的M2布雷德利装甲车，这些坦克是西方为乌克兰的反攻提供的。乌克兰武装部队正面临着大量的俄罗斯防御部队，并且还受到俄罗斯地雷与柳叶刀无人机的强大攻击。

据本台报道，乌克兰的反攻遇敌，说明了无人机、地雷和两者结合作战的重要性。为了反击乌克兰的进攻，俄罗斯军队正在用远程火箭散布地雷，这成为俄军武器库中的一项关键的新杀器。俄军然后将这些动态雷区与柳叶刀型自杀式无人机一起使用。

据国防专家Stéphane Audrand称，俄军防御系统形成了一个非常有效的整体屏障，或有效抵御乌克兰的攻击："乌克兰军队被迫在雷区做军事上称之为'突破'的事情。乌克兰军队调动一些专门的仪器在雷区打洞避雷开路。然而当 "柳叶刀"无人机成功地摧毁突破装置或摧毁或损坏装甲纵队中的第一辆装甲车时，整个坦克纵队就会陷入选择，要么留在那里像兔子一样被柳叶刀射杀，要么在雷区碰运气，但这将导致人员伤亡。

军事专家Stéphane Audrand说，"动态雷场和柳叶刀的组合收到效果。尤其是"柳叶刀 "还能打击乌克兰的火炮和防空导弹防御系统，这将给乌克兰防御与进攻造成漏洞，使俄罗斯的战斗机得以出动攻击。

除了德国提供的50辆豹式Gepard防空坦克外，几乎没有能够快速准确地与柳叶刀无人机交战的装备。被分配到保卫乌克兰城市的这种有效的火炮在目前的交战中显示严重缺乏。

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