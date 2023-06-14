俄国会同意俄军招募罪犯赴乌参战 普里格津再呛

俄国国会下议院14日通过一项法案，同意国防部和嫌犯或已定罪的人犯之间签约，好让他们赴乌克兰参战。普京推动的这一行动显示俄罗斯兵员缺乏，而俄罗斯佣兵组织瓦格纳集团首脑普里格津（Yevgeny Prigozhin）再次呛声。

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路透社报导，莫斯科全面入侵乌克兰迄今超过15个月，俄军蒙受严重的损失，正试图招募更多的士兵加入这场二战以来欧洲最大规模的陆地战争。俄罗斯总统普京昨天在一场电视转播的会议上，支持国防部呼吁志愿前往乌克兰打仗的战士和俄罗斯军事指挥单位签约。他表示，所有参与俄罗斯在乌克兰军事行动的人员必须签约，才有权领取相关款项。这些款项包括战士受伤的赔偿，以及因公殉职者家人可以领到的赔偿。

尽管普京昨天才表示签订这些合约有必要，但俄罗斯佣兵组织瓦格纳集团首脑普里格津（Yevgeny Prigozhin）14日重申，他的瓦格纳战士不会与俄罗斯国防部签署任何合约。普里格津罕见地直接表现对普京的藐视称：瓦格纳战士没人愿意再度步向耻辱之路。这正是他们不会签约的原因。他认为普京和国会将找到妥协方案，让瓦格纳战士同时取得社会保障和战斗人员身分。

普里格津去年起和俄国国防部长萧依古（Sergei Shoigu）及俄军高层公开失和，他指控他们未在战场上提供瓦格纳集团足够弹药援助，造成其蒙受重大损失。一周前，俄国国防部声称俄军一天内已歼灭1500名发起反攻的乌克兰军人，另有100多辆装甲车损毁。但普里格津呛声说：这简直就是“天马行空的幻想”。他指出：“一天之内要在超过150公里范围内消灭1500人，势必是一场大屠杀，一场地狱般的大屠杀。因此，我认为这种说法只不过是一些天马行空的幻想。“

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