国际原子能署勘察扎波罗热核电站被推迟

乌克兰/扎波罗热核电站

国际原子能署总干事格罗西原定今天抵访乌克兰扎波罗热核电站被莫斯科报告推迟。格罗西已经多次访问过这座巨大的核能发电站，但是他今天必须特别确定该核电站是否因第聂伯河上的卡霍夫卡大坝被炸毁而受到威胁，该大坝的水应该被用来冷却扎波罗热核电站核反应堆，目前处于水位严重下降。尽管这些核反应堆现在已经关闭，仍然需要水库的水维持冷却。

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据法新社今天报道称，俄罗斯官员周三宣布，国际原子能机构（IAEA）负责人格罗西对乌克兰南部扎波罗热Zaporijjia核电站的访问已被推迟到周四，但俄罗斯没有给出任何解释理由。

国际原子能机构既没有确认也没有否认这一推迟。

俄罗斯原子能机构Rosenergoatom负责人Renat Kartchaa告诉塔斯社，最初定于周三的访问 "被推迟了一天"。

扎波罗热核电站是欧洲最大的核电站，由俄罗斯人占领，他们正在组织格罗西去那里勘察。

据法新社联系的一位西方外交人士称，格罗西的行程被推迟了 "几个小时，但没有取消"。

格罗西已经多次访问过这座巨大的核发电站，他必须在新的访问中特别确定核电站是否因第聂伯河上的卡霍夫卡大坝被毁而受到威胁，该大坝的水被用来冷却核电站六个反应堆，这些反应堆现在已经关闭。

据格罗西说，该厂没有 "直接危险"，但他对冷却池的水位感到担忧："存在严重风险，因为那里的水量有限"。他周二在基辅对媒体说："我想做出自己的评估"。

扎波罗热核电站已多次成为莫斯科和基辅互相指控的轰炸的目标，引起人们对核电站安全的担忧。

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