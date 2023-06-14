土耳其称等待瑞典的进一步姿态才会批准加入北约事

土耳其/瑞典/北约

土耳其、瑞典、芬兰和北约高级官员应于今天在土耳其安卡拉举行会议，试图推进瑞典加入大西洋联盟的申请。土耳其13个月来一直在阻止瑞典的申请，声称斯德哥尔摩对被认为是恐怖分子的个人和团体一直很宽容。曾经有分析认为艾尔多安在连选连任成功以后就会对瑞典加入北约网开一面。新的消息称，艾尔多安称等待瑞典的进一步姿态才会批准该国加入北约。

广告 继续浏览后续

据本台在伊斯坦布尔的记者Anne Andlauer报道，为了打破僵局，6月12日星期一，瑞典政府宣布将一名在瑞典被判犯有贩毒罪的库尔德工人党（PKK）的支持者引渡到土耳其。而且一项加强瑞典反恐立法的法律，也已经于6月1日生效。

但土耳其期待着更多。安卡拉承认瑞典的最新努力是 "积极的姿态"，但还不足以让土耳其批准瑞典加入北约，尤其是土耳其官员向新闻界保证，在7月11日和12日维尔纽斯的联盟峰会之前，土耳其不急于也没有什么压力改变现有立场。

土耳其的唯一决策者埃尔多安想要更多。他要求瑞典引渡数十名土耳其国民，至少要引渡一些与库尔德工人党（PKK）和被指控策划2016年7月政变失败的传教士法土拉-居伦有关的象征性人物。土耳其官方称这一要求不仅得到了总统选民的支持，而且也得到了许多反对党的支持，他们认为库尔德工人党和法土拉-居伦是土耳其的主要敌人。

然而，大多数观察家认为，埃尔多安并非真的在与瑞典谈判，而是与美国谈判。土耳其希望获得大约四十架新一代的F-16战机。美国总统拜登已经告诉埃尔多安，这些飞机的交付是以土耳其对瑞典加入北约的决定为条件的。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅