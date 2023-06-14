德国推出国家安全战略 指俄罗斯是欧洲最大威胁 与中国竞争不可避免且日益激烈

德国/国家安全战略

德国今天公布了第一份国家安全战略，指俄罗斯是欧洲最大的威胁。德国国家安全战略涉及中国，警告称，在北京试图利用中国经济实力实现政治目标之际，与中国的竞争不可避免且日益激烈。

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德国在首个国家安全战略中首先称俄罗斯为最大威胁。

该文件概述了柏林的外交政策。据路透社说，自俄罗斯入侵乌克兰以来的一年半时间里，德国的外交政策已经转向将安全置于经济利益之上。

德国总理奥拉夫·朔尔茨在介绍国家安全战略时说：这也是德国在处理安全政策的方式发生的重大变化”，从单纯的军事战略转向综合安全概念。该转变还要解决从气候变化到供应链中断的威胁。

该国家安全战略还旨在确保采用更具凝聚力的跨部委安全方法，尽管由于朔尔茨的三方联盟内部对国家安全委员会的设立地点存在分歧，政府因此未能就设立国家安全委员会达成一致。

然而，该战略中为数不多的具体承诺之一涉及军事改革准备。

在俄罗斯于 2022 年 2 月入侵几天后，德国总理朔尔茨发表了一场预示着“时代的转变”的演讲，他在演讲中表示，在多年拒绝北约的请求后，德国从现在开始将把超过 2% 的经济增长用于国防开支。北约等盟友国家敦促提高国防预算。

德国国家安全战略包含一个稍微弱一些的承诺，即德国将“作为多年期间的平均水平”将经济产出的 2% 用于国防，最初部分将通过使用去年设立的 1000 亿欧元特别基金。德国财政部长克里斯蒂安林德纳在与朔尔茨和其他部长的新闻发布会上表示，德国的目标是从明年起实现 2% 的经济增长为国防开支。

路透社说，德国国家安全战略的其他措施包括减少对其他国家的商品依赖。

这些措施现在对德国尤其重要，而欧洲对中国关键矿产的依赖是向碳中和经济转型的关键。德国国家安全战略文件称，中国正日益威胁地区稳定和国际安全，由于中国寻求依仗经济实力以实现政治目标并维护中国的地区霸权。这反映出德国对最大贸易伙伴中国的强硬立场。

据朔尔茨说，更详细的中国战略应该很快就会准备就绪。

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