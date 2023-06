捷克总统今与台湾外长同场与会

台湾/捷克

台湾外交部长吴钊燮访问欧洲,于当地时间今(14)日上午应邀出席“2023年欧洲价值高峰会”并发表演讲,捷克总统帕维尔(Petr Pavel)主持峰会并致开幕词。捷克智库“欧洲价值安全政策中心”(EVC)表示,这是外交史上头一次,捷克国家元首和台湾外长同场与会。由于欧洲领袖通常不会和台湾高层官员同台亮相,据自由时报引述外媒形容此是台湾外交突破。

台湾吴钊燮13日抵达捷克布拉格,并与太太苏如玉一同拜会参议院议长韦德齐(Miloš Vystrčil)。捷克参议院会后推文表示,两人对话交流议题广泛,包括讨论俄罗斯和中国的战略依赖、乌克兰局势,以及如何加强台湾和捷克的友谊关系和防卫能力,也谈及将开航的台北–布拉格直航航线。

吴钊燮今天稍晚也将与捷克众议院议长艾达莫娃(Marketa Adamova)共进晚餐,两院议长的高规格接待反映捷克与台湾关系紧密友好。

除了国会盛情款待,吴钊燮今天也受邀出席“2023年欧洲价值高峰会”并发表演讲。吴钊燮讲题为“一个战区、一个世界、一个愿景”(One Theater, One World and One Vision),他从乌克兰战争及其全球影响谈起,进而强调若战争在东亚爆发,其影响也将扩及全球。吴钊燮并向与会来宾们表达感谢,“台湾人民感谢你们的行动,让我们不再孤单,给予我们守护自由的勇气和力量。有你们在我们身后,台湾必能保持强大且坚韧”。

据该报道,捷克总统帕维尔致词则呼吁民主国家对面临俄罗斯侵略的乌克兰采取统一立场。他也呼吁维护受到中国压力的民主台湾。帕维尔强调,其他国家、例如中国也在关注乌克兰、在关注我们的反应,“如果我们不想让中国迳自改变世界秩序,我们就必须建立足够的制衡力量。只有团结能实现这一目标,不仅在欧盟或北约内部,而是与世界上所有民主国家合作”。

