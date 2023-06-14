新闻核查：乌克兰开闸放水恶化赫尔松灾情？

乌克兰溃坝洪灾

已经在战火之下的乌克兰近日又遭遇溃坝洪灾。6月6日，位于南部赫尔松附近第聂伯河岸的新卡霍夫卡水电站大坝被摧毁，水库蓄水喷薄而出，淹没沿岸大片地区，引发严重的人道和环境灾难。俄乌双方相互推卸责任。但近日网络上疯传一则视频，试图证明是乌克兰在上游开闸放水，恶化灾情。果真如此么？点击法国24电视台事实核查团队的证据梳理。

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新卡霍夫卡溃坝一周之后，赫尔松大片地区仍然一片汪洋。洪水造成的死亡人数在上升。乌克兰方面12日宣布赫尔松地区有10人丧生，41人失踪。俄罗斯方面13日也宣布在其控制的地区，有17人在洪灾中丧生。不少人因此断水断电。

在人员伤亡之外，大片农田被冲毁，乌克兰农业部估计，可能数百万吨收成因此损失。

众多动物未能逃生，突如其来的泥水洪流也令水中各种生物不知所终。

而临近的南部扎波罗热核电站处境也更加危险。电站依赖第聂伯河水冷却设备，但卡霍夫卡溃坝泄洪，造成水库水位下降。

14日，俄罗斯方面宣布，国际原子能机构总干事原定13日前往核电站实地考察的安排延后，改在15日。

而此时，战火并未因此停止。

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