白俄罗斯开始接收俄罗斯核武器

白俄罗斯/乌克兰/俄罗斯/核武器

白俄罗斯总统卢卡申科报告，他的国家已开始接收俄罗斯战术核武器，其中一些核弹头的威力是美国 1945 年在广岛和长崎投下的原子弹的三倍。

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据路透社说，此次部署是莫斯科自苏联解体以来首次在俄罗斯境外部署此类可能用于战场的短程、威力较小的核弹头。

卢卡申科是在接受俄罗斯国家电视台 Rossiya-1 采访时说，“我们已经有从俄罗斯收到的导弹和炸弹。”该频道发布在白俄罗斯国家新闻机构。

俄罗斯总统普京上周五表示，俄罗斯将保留对战术核武器的控制权，将在准备好存放核武器的特殊储存设施后开始在白俄罗斯部署这些武器。普京在 3 月份宣布，他同意在白俄罗斯部署战术核武器，并指出美国几十年来一直在许多欧洲国家部署此类武器。

美国批评普京的决定，但表示无意改变自己在战略核武器问题上的立场。美国并说没有看到俄罗斯准备使用核武器的任何迹象。

尽管如此，美国及其盟友以及中国都在密切关注俄罗斯的举措，中国一再警告不要在乌克兰战争中使用核武器。

普京的亲密盟友卢卡申科在周二晚些时候发布的采访中告诉俄罗斯国家电视台，他的国家拥有许多苏联时代遗留下来的核储存设施，并修复了其中的五六个。卢卡申科周二早些时候曾单独表示，俄罗斯战术核武器将“在几天内”实际部署在白俄罗斯领土上，并且如果需要的话，他也有设施可以承载远程导弹。

卢卡申科允许他的国家被俄罗斯军队用来攻击乌克兰，作为莫斯科所谓的“特殊军事行动”的一部分，卢卡申科说核部署将对潜在的侵略者起到威慑作用。

白俄罗斯与三个北约成员国接壤：立陶宛、拉脱维亚和波兰。

这位 68 岁的前苏联集体农场老板自 1994 年以来一直统治白俄罗斯，使他成为欧洲在位时间最长的领导人，他说他不是简单地向普京索要武器，而是“要求”它们。“我们一直有共同的目标，”卢卡申科警告说，“他们（西方）自2020年以来就想把我们撕成碎片。到目前为止，还没有人与核国家、拥有核武器的国家作战。”

路透社说，2020 年总统大选爆发争议后，卢卡申科多次指责西方试图推翻他的统治，反对派称他以欺诈手段获胜。卢卡申科表示，他赢得了公平的胜利，同时对对手进行了全面镇压。

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