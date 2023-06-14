红十字国际委员会已探视1500名战俘

人道救援

欧洲 – 国际红十字会14日表示，自乌克兰战争爆发以来该组织获准探视1500名战俘，但没有说明探视了俄方多少战俘。红十字国际委员会主席斯波利亚里茨（Mirjana Spoljaric Egger）当天表示，她将“接触双方战俘”视为其职责的重要组成部分，她相信已经取得了进展。

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她和探视人员从2022年起，先后前往敖德萨、尼古拉耶夫、赫尔松地区和基辅，并会见了当局、战俘家属及受武装冲突影响的社区。

去年底，斯波利亚里茨主席曾表示，"在乌克兰访问期间我亲眼目睹了毁灭性的人道局势。我看到了家庭是如何被拆散的，以及在这个艰难的冬天，断电和严寒如何增加了许多人的痛苦。"

她还表示，"我会见了战俘、被拘禁的平民和失踪者的亲属。红十字国际委员会正在不遗余力地争取尽快探视到所有战俘，并抵及所有受《日内瓦公约》保护的人，无论他们身在何处。"

红十字国际委员会欧亚地区主任阿丽亚娜·鲍尔(Ariane Bauer)坦诚地表示，在冲突时期，尤其是在乌克兰战争的背景下，“中立不是一种道德立场。它是一种工具，可以帮助我们开展工作，帮助我们接触战俘和处境困难的民众”。

上周，泽连斯基总统还批评红十字会。他认为在卡霍夫卡大坝被毁后缺乏红十字会的帮助，他将其归咎于俄罗斯。红十字国际委员会乌克兰代表处主任于尔格·埃格林坚称，在红十字国际委员会的大力支持下，乌克兰红十字会“从第一天起”就在那里。

但他承认，“我们立即提供帮助的能力无法满足更多的要求。” 他强调，团队正在冒着炮击和排水地雷的风险，试图满足“大量需求”。迄今为止，尽管有“具体要求”，红十字国际委员会仍无法进入俄罗斯人占领的地区。

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