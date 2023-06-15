俄罗斯对乌克兰再施一轮导弹与无人机夜袭

乌克兰/俄罗斯

乌克兰当局今天报告，乌克兰防空系统昨夜今晨击落了一枚巡航导弹和20架俄罗斯爆炸性无人机。另有三枚俄罗斯导弹再次轰炸乌克兰总统泽伦斯基的家乡城市。

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法新社引据乌克兰空军称，俄罗斯军队从里海发射的四枚巡航导弹中的一枚和从北部和南部发射的20架无人机被乌军拦截。消息说，另外三枚导弹击中了乌克兰中东地区的第聂伯罗彼得罗夫斯克地区的工业设施。

根据乌克兰地方当局，有关地区是总统泽连斯基的故乡克里维伊里格，此前俄罗斯在周二的一次打击造成12人死亡，包括一栋住宅楼和一个仓库。

在南部的Zaporijjia地区，地区政府今天在电报群Telegram上说，17个地方被俄罗斯的炮火击中，炮击导致一个村庄的一名58岁妇女死亡。

乌克兰哈尔科夫市（东北部）和敖德萨地区（南部）也在夜间遭到俄罗斯无人机的袭击，据各地方当局称，这些无人机都被击落。

今天早些时候，莫斯科任命的2014年吞并的克里米亚半岛的州长说，俄罗斯军队在克里米亚击落了9架乌克兰无人机。

克里米亚被莫斯科吞并的事实没有得到国际社会的承认，最近几周，随着乌克兰开始在前线进行反击，克里米亚和俄罗斯领土遭无人机袭击也在增加。

乌克兰开启反攻，旨在将俄罗斯军队从他们在乌克兰南部和东部占领的地区赶出去。乌克兰当局表示，他们立志夺回所有领土，包括克里米亚和自2014年以来被亲俄分裂分子控制的地区。

乌克兰声称取得了有限的战果，宣布经过一个多星期的战斗，夺取了少数几个村庄。但俄罗斯则表示，它正在压制基辅的部队，并正在加强对乌克兰主要城市的夜间打击。

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