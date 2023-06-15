塞尔维亚和科索沃对峙紧张升级

科索沃/塞尔维亚

科索沃北部仍然是塞族人和阿族人之间社区紧张关系的场所。6月14日星期三，塞尔维亚逮捕了讲科索沃阿族语的警察，这是这些紧张局势的最新表现。两国首都互相指责对方非法越境的挑衅行为，而外交斡旋则继续失去基础。

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据本台在普里什蒂纳的记者Laurent Rouy报道称，被塞尔维亚警察逮捕的三名科索沃警察是在科索沃还是在塞尔维亚？对贝尔格莱德来说，这些警察是在塞尔维亚境内一公里多的地方被拦截的；而对普里什蒂纳来说，他们是在科索沃境内被绑架的。事件发生的前一天，科索沃在该国北部逮捕了一名塞族平民，他被指控领导上个月的暴力事件。这次逮捕引发了地区新的紧张局势。

至此，普里什蒂纳与国际社会之间的对话，虽然遭指是笼子对话但仍在继续，普里什蒂纳正在增加姿态，尽管这些姿态可能是合法的，但它们正在助长当地的紧张局势，而国际社会则急于找到减少这些紧张局势的办法。欧洲拒绝了科索沃恢复正常的要求，并首次提到对科索沃的报复措施。但三名科索沃警察被逮捕，紧接着科索沃的边境对塞尔维亚的货物和车辆实行关闭，使局势更加复杂。

据本台在布鲁塞尔的记者皮埃尔-贝纳泽报道称，虽然逮捕讲科索沃阿族语的警察是这些紧张局势的最新表现，但在塞族人居住的城市设置讲阿族语的市长也继续助长两个社区之间的暴力。欧盟正用拳头敲打桌子提高调门，威胁指向科索沃政府和总理阿尔宾-库尔蒂。

对欧盟来说，毫无疑问：科索沃北部紧张局势的责任在于普里什蒂纳的政府。欧洲外交负责人博雷利明确表示，应由科索沃总理阿尔宾-库尔蒂来缓和局势。在5月30日塞尔维亚示威者和北约士兵发生冲突后，欧盟呼吁在科索沃和塞尔维亚恢复平静。现在普里什蒂纳的科索沃政府受到会有 "政治后果 "的威胁。

目前，还没有欧盟制裁的层面，而是 "限制性措施"，如暂停访问和高层接触。欧盟27国已被要求实施一系列被称为临时性的措施。从理论上讲，这些措施甚至可以达到暂停欧盟对科索沃政府的财政支持。

在6月1日于摩尔多瓦举行的欧盟首脑会议上，法国和德国呼吁举行新的市政选举，并在下周之前作出 "明确的决定"。两星期后，科索沃总理在6月13日星期二提出的建议未能说服人，也没有阻止分裂的科索夫斯卡-米特罗维察镇发生新的暴力事件。

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