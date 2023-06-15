拜登支持放宽乌克兰战后加入北约程序的计划

乌克兰/北约/美国

据美国新闻网站Axio报导，两名消息人士透露，拜登（Joe Biden）总统支持由北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）的提出一项计划，即宣布乌克兰无需完成北约“成员国行动计划”（MAP）即可加入该联盟。

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报导指，在下个月将于立陶宛首都维尔纽斯举行的北约峰会前，盟国在如何处理乌克兰未来的成员国资格问题上出现了严重分歧。现在就将乌克兰纳入北约的安全保护伞，实际上意味着定下了与俄罗斯的战争。然而，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）认为，乌方已经证明了该国对联盟的价值，必须给其一个具体的入盟途径。

据报道，拜登和德国总理朔尔茨(Olaf Scholz)是不愿意超越2008年作出的，乌克兰有朝一日将成为北约成员国的承诺的人之一。不过，东欧的几个北约盟国已经接受了泽连斯基的呼吁，并向拜登施压，要求其同意表明乌克兰将尽早而不是推迟入盟。

这两位消息人士说，斯托尔滕贝格周二在白宫提出了一项建议，即北约将声明乌克兰已经在加入方面取得了进展，并且不需要完成其他东欧成员国在入盟前所经历的逐步的“成员国行动计划”过程。这一过程规定了具体的标准和改革，可能需要几年甚至几十年的时间来完成。据悉，参与“成员国行动计划”的国家会被认为是北约候选国。成为北约候选国之后，需等待北约的正式邀请以及北约成员国的批准。

但该提案仍要求乌克兰进行改革，而且与东欧的北约成员国的愿望相反，它不会为乌克兰的加入附加任何时间框架。美国官员表示，该提案超出了北约国家的首选路线，这些国家担心乌克兰的加入会加剧西方与俄罗斯的对峙。这位高级官员拒绝透露这些国家的名称，但法国、德国和美国的官员过去曾敦促谨慎行事。

其中一位消息人士说，拜登一直在寻找能够统一北约的“中间地带”的解决方案，并支持这一想法。目前还不清楚斯托尔滕贝格的提案是否能让泽连斯基和其他30个北约成员国满意。《华盛顿邮报》率先报道说，拜登暂时支持这位北约秘书长的建议。

根据该计划，北约将宣布乌克兰可以绕过联盟的“成员国行动计划”，在这个过程中，候选国在采取步骤达到北约的国防和其他事项标准时，会得到评估和建议。这将使乌克兰与北约新成员国芬兰归为一类，后者跳过了这个步骤。相比之下，北马其顿在2020年加入北约之前参加了一个长达20年的“成员国行动计划”。

美国国家安全委员会的一位发言人表示，“我们致力于北约的门户开放政策。任何联盟的决定都是31个盟国和有志于此的国家之间的事。”报导提及，与此同时，美国、法国、德国和英国也一直在讨论所谓的“以色列选项”，即这些国家承诺长期武装和支持乌克兰，但不承诺保卫它。

该发言人证实，美国和其他盟国正在举行会谈，“讨论我们如何向乌克兰保证他们的长期安全，以便在这场战争结束后阻止任何未来的侵略”。虽然这些协议将是个别国家和乌克兰之间的，而不是整个北约联盟的，但它们可能会在7月11日至12日举行的维尔纽斯峰会前后推出。

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