欧盟高官敦促更多成员国禁止华为、中兴进入5G网络

欧盟/科技/中国

6月15日，欧盟内部市场专员布雷顿（Thierry Breton）敦促更多欧盟国家加入已经限制或禁止华为和中兴通讯进入其5G电信网络的10个成员国之列，理由是欧盟集体安全面临风险。最近几周，布雷顿对一些欧盟成员国在其5G核心网络中仍有被认为是高风险的组件表示担忧，理由是第三国关于国家情报和数据安全的侵入性法律——暗指中国。

广告 继续浏览后续

据路透社报导，欧盟两年前通过的指导方针呼吁其27个成员国在国家或欧盟层面评估通信设备供应商的风险状况，并限制或禁止高风险5G供应商进入其电信网络的核心部分。欧盟成员国在欧盟委员会及欧盟网络安全局（ENISA）的支持下，周四发布了关于5G网络安全的欧盟工具箱实施的第二份进展报告。

据欧盟委员会介绍，关于战略措施，特别是颁布对高风险供应商的限制，进展报告显示，24个成员国已经或正在准备立法措施，赋予国家当局对供应商进行评估和发布限制的权力。其中，10个成员国已经实施了这种限制，3个成员国目前正在努力实施相关的国家立法。鉴于连接性基础设施对数字经济的重要性，以及许多关键服务对5G网络的依赖性，成员国应毫不拖延地实现工具箱的实施。

欧盟委员会在其通讯中强调了对某些移动网络通信设备供应商给欧盟安全带来的风险的强烈关注。欧盟委员会认为，“成员国通过的限制或排除华为和中兴进入5G网络的决定是合理的，并且符合（欧盟）5G网络安全工具箱的规定。与这些决定相一致的是，根据广泛的现有信息，欧盟委员会认为，华为和中兴实际上比其他5G供应商的风险要高得多。”

布雷顿周四在欧盟5G网络安全新闻发布会上说，“5G网络的安全是至关重要的。它们本身是重要的基础设施，对于依赖它们的其他领域，如能源、交通、卫生和金融，也是重要的基础设施。这就是为什么在2020年1月，欧盟一致通过了一个关于5G网络安全的工具箱。‘5G网络安全工具箱’定义了风险以及成员国和电信运营商为应对这些风险所要采取的措施。”

布雷顿谈到，“特别是，它建议限制或禁止被认为是‘高风险供应商’的实体使用网络的核心和接入RAN（无线电接入网）部分的设备，特别是由于它们受到第三国关于国家情报和数据安全的高度侵入性法律的约束。” 他补充说，“三年来，几乎所有成员国都将工具箱的建议纳入了本国法律。换句话说，他们现在可以在安全风险分析的基础上决定限制或排除供应商。但到目前为止，只有10个（欧盟）国家使用这些特权来限制或排除高风险的供应商。”

布雷顿表示：“这太慢了，而且它构成了重大的安全风险，暴露了本联盟的集体安全，因为它给欧盟带来了重大的依赖性和严重的脆弱性”。他提到，“今天，成员国一致同意关于5G网络安全工具箱实施的第二份报告。我们欢迎这份报告。在此基础上，欧盟委员会刚刚发布了一份函件，确认某些成员国采取的限制或完全排除华为和中兴进入其5G网络的决定是合理的，并符合该工具箱的规定。”

布雷顿说，“我们将继续坚定地与落后的成员国和电信运营商合作。我只能强调加快决定从其5G网络中替换高风险供应商的重要性。我也提醒有关电信运营商，现在是时候抓紧时间解决这个问题了。” 他补充说，“就我们而言，欧盟委员会将把5G网络安全工具箱的原则落实到自己的电信服务采购中，以避免暴露于华为和中兴。我们还将在整个计划中分配欧盟资金时考虑到该工具箱和报告中的评估。”

布雷顿谈到，“我们已经能够在创纪录的时间内减少或消除我们在能源等其他领域的依赖性，而许多人认为这是不可能的。5G的情况应该也不例外：我们不能保持关键的依赖性，这可能会成为反对我们利益的‘武器’。这将是一个太关键的弱点，对我们的共同安全构成太严重的风险。因此，我呼吁所有欧盟成员国和电信运营商采取必要的措施，不要再拖延。”

布雷顿强调，“因为5G网络的安全对于物联网应用的发展至关重要，而物联网是我们日常生活的一部分。而且因为它也是我们经济安全和主权的一个重要问题。”

报导指，德国内政部长费泽尔（Nancy Faeser）今年4月表示，德国正在审查其5G网络中的所有中国组件，而葡萄牙上个月发布了一项决议，可能禁止电信运营商在其5G移动网络和4G平台中使用中国设备。华为、中兴和中国官方都强烈反对西方关于这些公司的设备可能被用于间谍活动的指控。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅