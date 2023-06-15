移民船难78人死 希腊继续搜救数百名可能失踪的人

地中海/移民/船难

希腊外海海域发生移民船沉没导致 78 人死亡后，救援船多方向散开，继续寻找数百名曾在过度拥挤的船舱里，并试图逃生的船难移民。该船在抵达欧洲海岸前在希腊外海远处倾覆沉没，这些未被找到的难民目前暂被归为失踪。该船出发时据称载有最多为750人。船难发生在海水最深的海域，称不太可能施行打捞。

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据美联社今天报道，希腊正在寻找数百名可能失踪的人。

到目前为止，从利比亚前往意大利的船只上已有 104 人获救，但当局担心可能还有更多人被困在甲板下船舱。如果得到证实，这将使这场悲剧成为地中海中部有史以来最严重的悲剧之一。

据退休的希腊海岸警卫队海军上将尼科斯·斯帕诺斯告诉媒体，“找到更多幸存者的机会微乎其微。”

联合国移民机构，即国际移民组织，根据对幸存者的采访估计，这艘船载有 700 至 750 人，其中包括至少 40 名儿童。希腊官员说，获救者大多是男性，包括埃及人、叙利亚人、巴基斯坦人、阿富汗人和巴勒斯坦人。

路透社消息说，救援人员周四在希腊海域进行搜救，一艘船只发生海难造成至少 79 名移民死亡，幸存者的希望越来越渺茫，人们越来越担心包括儿童在内的数百人可能被困在拥挤的海船货舱里溺水身亡。

报道称，星期三清晨在距南部沿海城镇皮洛斯约 80 公里的深水中倾覆沉没的渔船上挤满了 400 至 750 人。希腊当局表示，已有 104 名幸存者被带上岸。

据希腊当局称，当该船在周二深夜开始浪涛里挣扎时，该船拥挤的外甲板上的人一再拒绝了尾随其后的希腊海岸警卫队船只的援助，称他们想前往意大利。

海岸警卫队发言人尼科斯·亚历克修告诉国家广播公司 ERT：“当你面临这种情况时……你的行动需要非常小心。你不能在船上有这么多人的情况下对这样一艘船进行强制行动......该船没有给予任何形式的合作。”

在希腊宣布哀悼三天之际，当局表示尚不清楚船上有多少人。他们正在调查一家欧洲救援支持慈善机构的账户，该机构称这艘 20 至 30 米长（65 至 100 英尺）的船上可能有 750 人。

联合国国际移民组织表示，初步报告显示船上有多达 400 人。

救助儿童会援引幸存者的初步证词称，据信船舱内约有 100 名儿童。

自 2014 年以来，联合国已记录了 20,000 多人在地中海中部死亡和失踪，使该海域成为世界上最危险的移民过境地点。

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