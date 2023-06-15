遭侵略战争残酷 乌克兰人接连为战死沙场的士兵下葬

乌克兰战争//俄罗斯

在乌克兰首都基辅，生活已经恢复正常。但在这层正常的外衣背后，人们不可能忘记战争进行时。基辅的圣米歇尔大教堂几乎每天都在提醒人们战争还在。在战斗中丧生的乌克兰士兵的葬礼就在这里举行。

2023年3月27日星期一，在乌克兰基辅的圣米歇尔金顶修道院举行的葬礼仪式上，士兵们抬着他们的战友、乌克兰武装部队高级中尉安东-扎耶茨的灵柩。

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据本台在基辅的特派记者Julien Chavanne和Jad El Khoury报道，今天，6月15日是乌克兰战争的第477天。在圣米歇尔大教堂，仪式日复一日仿佛不变。乌克兰军队士兵们把战友的灵柩抬放在大教堂里。随后，在死者的照片前，进行祈祷和唱挽歌。今天下葬的是亨纳迪，战死于巴赫穆特附近的一次地雷爆炸。他来自现在被俄罗斯军队控制的贝尔迪安斯克港。

前来吊唁的奥列克桑德说，"为他举行葬礼，重要的是，他作为一名战士，为他的家人、他的国家和乌克兰的自由而死的。"尤利娅是他的教母，她拿着一束黄色和蓝色的乌克兰颜色的花，她指责包括联合国的国际社会："我们希望所有人都能帮助我们。但联合国什么都不做，尽管乌克兰正在保卫整个欧洲。我们的士兵还要死多少人，才能让世界最终理解？"

在这里主持葬礼的米夏尔神父每个星期都要对前线阵亡士兵家属的这种愤怒和悲伤做出回应与安抚，但他没有绝望："我不想落入这个黑暗陷阱。放弃和失去希望是非常容易的。但作为一名神父，我必须保持镇定来支持这些家庭与家人"。

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