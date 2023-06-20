德国总统：中国是伙伴也越来越是竞争者和对手

中国/德国

中国总理李强19日抵达德国柏林，这是他上任以来的首次欧洲之行。李强到访之际，正值德国政府调整对华政策。19日，德国总统施泰因迈尔与他会谈时，特别指出，中国是德国也是欧洲的伙伴，但是在政治领域，中国越来越是一个竞争者和对手。

2023年6月19日，德国总统施泰因迈尔在柏林，与来访的中国总理李强会谈。

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的确，就在李强到访前几天，德国政府14日刚刚公布一份国家安全战略政策文件，将中国比作敌意力量，认为中国虽然是德国的伙伴，但其行为方式与德国利益以及价值背道而驰。

19日，施泰因迈尔与李强会谈时，肯定中德两国合作仍然很重要，但这些合作近些年有所改变。中国仍然是德国和欧洲的伙伴，但在政治上，越来越是竞争者和对手。

德国现任政府正重新调整此前默克尔政府任下，着重推动双方商贸往来的战略。新冠疫情令欧洲国家意识到了他们对中国经济的依赖。而中国政府不断提升对台湾的军事压力，也令包括德国在内的欧洲国家对台海安全感到不安。近年来人权组织以及各国学者关于中国政府大量任意关押新疆维吾尔人的报告，让德国政府无法充耳不闻。欧洲全面动员，支持乌克兰抵抗俄罗斯之际，中国政府从未谴责俄罗斯的侵略行为，也更加深中欧关系中的裂痕。中美关系持续紧张，也令欧洲感到不安。施泰因迈尔19日与李强会谈时，呼吁中美加强沟通。他表示，中美关系好坏对世界安全与合作都极其重要。

也正是因为中美关系高度紧张，短期内难有重大改善，中国因此希望能够推动改善中国与欧洲的关系。更何况中国经济在疫情之后的复苏势头不足，而德国是中国在欧洲的最大贸易伙伴。

20日，李强与德国总理朔尔茨会谈，如何在这种既是伙伴又是竞争者甚至是对手的背景下，就合作达成某种共识？德国智库全球公共政策研究所(GPPI)所长托斯滕·本纳(Thorsten Benner)向法新社表示，这次会谈将是中德两国之间是否仍然可以建立名副其实的伙伴关系的试金石。

李强到访之际，港人，藏人，维吾尔人等团体都将组织示威抗议活动。

在德国之后，李强还将到访法国，并出席22日-23日在巴黎举行的新全球金融公约峰会。

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