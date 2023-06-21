侵乌战：欧盟一致推第11轮制裁俄罗斯方案 8中国公司减为3家在榜

欧盟/俄罗斯/乌克兰战争

欧盟国家周三就针对俄罗斯对乌克兰发动侵略战争的新一揽子制裁措施达成一致。目前担任欧盟轮值主席国的瑞典表示，该计划包括旨在打击规避制裁和个人列名的措施。这些措施的细节将于本周晚些时候以书面程序正式通过制裁措施时公布。

广告 继续浏览后续

据美联社今天报道称，自 2022 年 2 月 24 日俄罗斯总统普京下令军队入侵乌克兰以来，欧盟此前已对俄罗斯实施了 10 轮制裁。俄罗斯银行、企业和市场都受到了打击，甚至包括部分敏感的能源行业。超过1000名官员被冻结资产和遭旅行禁令。

新的制裁的许多内容涉及堵住漏洞，以免对普京的战争努力至关重要的货物无法有效制裁。

欧盟执行机构负责人、欧盟委员会主席乌苏拉·冯德莱恩表示，新一揽子计划将“通过收紧出口限制，针对支持克里姆林宫的实体，进一步打击普京的战争机器。”

法新社消息说，欧盟成员国周三就针对俄罗斯的第11套限制性措施达成一致，特别是旨在防止规避已经实施的制裁。

欧盟理事会轮值主席国瑞典说，27国大使在布鲁塞尔通过的这些措施，包括个别制裁和 "打击规避措施"。新一套制裁的目的聚焦防止被禁止出口到俄罗斯的货物漏网或规避而进入俄罗斯的军事综合体。

法新社说，特别是，欧盟委员会的初步建议确定了八个被指控向俄罗斯转口敏感货物的中国公司。外交人士解释说，在与北京方面讨论后，其中五家被从名单中删除，但三家总部设在香港的公司仍然是目标，因为它们属于俄罗斯。

一家伊朗公司、两家阿拉伯联合酋长国的公司、两家位于乌兹别克斯坦的公司、一家位于亚美尼亚的公司和一家位于叙利亚的公司也受到关注。

欧盟正在寻求劝阻外国公司和第三国帮助莫斯科，向俄罗斯再出口可用于俄罗斯军工企业的货物，特别是半导体和集成电路。

第11套方案还针对冰箱、打印机、电子计算器和其他 "有助于加强俄罗斯的军事和技术，或有助于俄罗斯国防和安全部门发展 "的产品。

该清单有155页之多。

欧洲还禁止涉嫌违反禁止从海上进口俄罗斯原油和石油产品的船只进入欧盟港口和船闸。欧盟还延长了在俄罗斯领导层长期控制下的五家俄罗斯媒体在联盟的广播许可证的暂停期限，以及对其内容的广播禁令。

最后，欧盟把参与将乌克兰儿童驱逐到俄罗斯的71人和33个实体列入黑名单。

欧盟今天达成的协议还没有得到正式认可。被制裁的个人和实体的身份届时将在欧盟官方公报上公布，这些措施将生效。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅