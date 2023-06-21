俄罗斯无人机群攻 乌克兰说有漏洞无法全境空防

乌克兰/俄罗斯

乌克兰防空系统击落了俄罗斯20日早些时候发射的 35 架伊朗制Shahed 轰炸型无人机中的 32 架，其中大部分恐袭集中在基辅地区，这次袭击事件暴露了乌克兰在近 16 个月的战争里空中防护方面有严重缺陷。

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据美联社报道称，乌克兰击落了一些俄罗斯无人机，但由于空中保护存在漏洞，一些无人机还是漏网得以轰炸造成死伤。

乌克兰官员称，俄罗斯军队在一次持续约三个小时的夜间无人机袭击中主要针对乌克兰首都周边地区，乌克兰防空系统击落了几十架无人机。这次袭击是针对乌克兰地区更广泛轰炸的一部分，该地区一直延伸到乌克兰西部靠近波兰的利沃夫地区。

乌克兰空军发言人尤里·伊纳特 (Yuriy Ihnat) 表示，由于防空设施无法覆盖如此广阔的区域，伊朗造无人机能一路抵达利沃夫。他说，防空系统主要用于保护主要城市、包括核电站在内的关键基础设施和前线。

利沃夫州长马克西姆·科济茨基表示，“像乌克兰这样的国家普遍缺乏防空设置。”

昨天的新一轮轰炸里，俄罗斯还用弹道导弹袭击了乌克兰南部扎波罗热地区。

乌克兰的防空系统得到了来自西方盟友的先进武器的加强，提高了击落来袭无人机和导弹的成功率。

此前，俄罗斯的冬季轰炸损坏了乌克兰的电力供应，但克里姆林宫的持续打击削弱了乌克兰快速修复的努力。

乌克兰前线后方最近一次遭到空袭恰逢乌克兰反攻的早期阶段，乌军目的是将克里姆林宫军队从自 2022 年 2 月全面入侵以来占领的领土上赶走。

乌克兰武装部队总司令瓦莱里·扎卢日尼表示，反攻行动还遭遇布满地雷的地形和加固的防御工事。

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