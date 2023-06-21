北约事：芬兰新政府上马 瑞典续促土匈松口

瑞典/芬兰/北约/土耳其

最近成为北约第 31 个成员国的芬兰周二宣誓成立新的联合政府，该政府被认为是这个北欧国家现代历史上最右翼的政府。瑞典外交部长托比亚斯·比尔斯特罗姆周三表示，土耳其议会应该开始批准瑞典加入北约的申请，因为斯德哥尔摩现已履行与安卡拉签署的加入西方军事联盟协议规定的义务。匈牙利也还尚未批准瑞典加入北约的申请。

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北约新成员芬兰宣誓就职，该政府被认为是几十年来最右翼的国家。据美联社说，在芬兰立法者批准部长阵容后，总统绍利·尼尼斯托任命了保守派民族联合党领导人佩特里·奥尔波总理组成的由19 名成员组成的内阁。

民族联合党在 4 月 2 日的议会选举中赢得了最多席位。经过七周的联合谈判后，该党宣布与其他三个政党达成协议，其中包括极右翼、欧洲怀疑论者芬兰人党。

该联盟的两个初级伙伴是基督教民主党和芬兰瑞典人民党。由于两个伙伴党的主导地位，芬兰媒体将Orpo政府形容为“民族保守派”性质。

另据路透社今天报道称，瑞典部长表示，土耳其是时候批准瑞典加入北约了。

瑞典外交部长托比亚斯·比尔斯特罗姆周三表示，土耳其议会应该开始批准瑞典加入北约的申请，因为斯德哥尔摩现已履行与安卡拉签署的加入北约规定的义务。

去年，在俄罗斯入侵乌克兰后，瑞典和芬兰都扭转了数十年来的军事不结盟，并申请加入北约。

芬兰于四月加入北约，但土耳其以安全问题为由继续阻止瑞典加入。本月安卡拉表示，瑞典必须先镇压斯德哥尔摩的反土耳其抗议活动，然后才能获得加入北约的绿灯。

比尔斯特罗姆在议会会议间隙对路透社表示：“我们的判断是，我们已经完成了人们对我们的期望，现在是土耳其议会启动批准程序的时候了。”

比尔斯特罗姆表示，瑞典仍然希望能够在七月中旬维尔纽斯举行北约峰会时加入，他并说瑞典没有“B计划”。

土耳其称瑞典窝藏其认为是恐怖分子的激进组织成员。瑞典最近出台了一项新法律，加大资助或支持恐怖组织的难度，政府表示，该法律履行了与土耳其在马德里签署的协议中的承诺。

安卡拉仍然不相信。

匈牙利还尚未批准瑞典加入北约的申请。

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