泽连斯基称乌军反击速度慢于预期

乌克兰/俄罗斯

乌克兰总统泽连斯基今天说，乌克兰对俄罗斯军队的反攻进展“慢于预期”，但基辅不会被迫加快进度。

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乌克兰总统泽连斯基今天接受英国媒体采访时说，乌克兰的反击攻势“比预期的要慢”。英国BBC在当天晚些时候播出的采访中援引泽连斯基的话说：“有些人认为这是一部好莱坞电影，并期待现在就能看到结果。但事实并非如此。但这关系到人们的生命。”

泽连斯基的对手俄罗斯总统普京表示，莫斯科观察到乌克兰本月初开始的反攻陷入平静。普京在电视讲话中表示，尽管乌克兰仍然具有一定的进攻潜力，但基辅会明白它没有机会了。

乌克兰表示，在期待已久的反攻中，迄今为止已收复八个村庄，这是七个月来在战场上首次取得实质性进展。但到目前为止，乌克兰军队尚未攻入俄罗斯已经准备了数月时间的主要防线。

据信基辅已拨出12个旅，每个旅数千人，其中大部分尚未参战。

路透社走访了一些被乌克兰军队重新夺回的村庄，并证实已经前进了几公里。莫斯科表示，自六月初以来，它一直在抵制乌克兰的进攻。

英国广播公司(BBC)援引泽连斯基的话说，军事行动进展并不顺利，因为20万平方公里(77,220平方英里)的乌克兰领土已被俄罗斯军队埋下地雷。泽连斯基说：“无论某些人想要什么，包括试图向我们施压，恕我直言，我们都将以我们认为最好的方式在战场上前进。”

在取得一系列早期进展后，基辅声称在过去一周内仅占领了另外一个村庄，即皮亚季哈特基 (Pyatikhatky) 村庄。官员们周三表示，南部地区的部队主要是在巩固先前取得的成果，而东部地区的部队则正在抵御俄罗斯的袭击。

泽伦斯基接受英国公共广播公司采访的时间恰逢在伦敦举行会议，会上盟国将承诺对乌克兰提供数十亿美元的经济和重建援助。

西方已经向乌克兰提供了价值数百亿美元的军事装备，其中包括数百辆坦克和装甲车，这些是乌克兰反攻的核心力量。一些乌克兰支持者担心基辅将不得不在未来几周内在战场上取得令人印象深刻的成果，否则就会面临西方政治支持减弱的风险。

路透社说，双方都加强了导弹和无人机的远程攻击，为前线战斗做准备。

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