西方出巨资援乌 但决意让俄罗斯赔付乌克兰战后重建

乌克兰/俄罗斯

乌克兰的西方盟友周三在英国伦敦开会，承诺增加对被一年多的侵略战争蹂躏的乌克兰经济的财政援助，同时警告俄罗斯，它最终将不得不为乌克兰战后重建支付巨额费用。

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虽然乌克兰今天承认乌军反击行动遭遇俄罗斯军队的强烈抵抗，没有像希望的那样迅速推展，但乌克兰重建会议将60多个国家、国际机构和私营部门聚集在伦敦举行，为期两天，承诺增加援助。

据乌克兰总统泽连斯基在会议开幕式上通过视频发表讲话敦促称，"我们必须从愿景转向协议，从协议转向具体项目"。泽连斯基说，"俄罗斯侵略的每一天都会给乌克兰带来新的废墟，成千上万的房屋被摧毁，工业被破坏，生命被烧毁"。

世界银行、联合国、欧盟和乌克兰政府最近的一项研究认为，重建乌克兰经济的成本为4100亿美元。随着冲突的继续，这一数字还将上升。

美国国务卿布林肯指出，"我们要清楚：俄罗斯是破坏乌克兰的幕后黑手与罪魁祸首。俄罗斯最终将承担重建乌克兰的费用"。

欧盟委员会主席冯德莱恩也说："必须追究侵略者的责任"。

英国首相苏纳克指出，很明显，俄罗斯必须为它所造成的破坏付出代价。这就是为什么我们正在与我们的盟友合作，探索使用俄罗斯资产的合法途径。法新社说，英国首相苏纳克的国家是乌克兰最积极的支持者之一。

乌克兰总理杰尼斯-奇米格尔呼吁将制裁下冻结的俄罗斯资产用于资助乌克兰重建。他说："最重要的是，俄罗斯必须为它所破坏的东西付出代价。

据法新社说，与此同时，基辅的盟友已经加强了他们的财政援助，以满足乌克兰巨大的需求。华盛顿已宣布为乌克兰基础设施额外提供13亿美元。布林肯称，“这不仅仅是乌克兰的生存问题，而也是乌克兰的繁荣问题。重建对这一点至关重要。”

英国已经承诺在三年内提供高达30亿美元的信贷担保，以资助乌克兰的公共服务，并提供2.4亿英镑（2.8亿欧元）的双边援助，特别是用于扫雷和人道主义项目。

德国又拨出了3.81亿欧元的2023年人道主义援助，法国则提供了4000万欧元特别用于紧急重建和医疗设备。

周二，欧盟委员会提出了到2027年的500亿欧元的援助计划。

伦敦会议还在寻求动员私营部门，正式启动 "乌克兰商业契约"，该倡议邀请世界各地的公司与世界主要金融机构一起承诺支持乌克兰的重建。

乌克兰正在寻求说服各盟友国家，尽管战争仍在，但乌克兰决心继续进行近年来的改革，特别是打击长期以来普遍存在的腐败。

在当地，基辅的军队正在努力收复自2022年2月开始入侵该国以来被俄罗斯人占领的领土。但在接受英国广播公司采访时，乌克兰总统泽连斯基承认，这一攻势的进展比预期的要慢。泽连斯基还说，“有些人认为乌军反击应是一部好莱坞电影，并期望现在就有结果。事实并非如此。”泽连斯基说："我们将以我们认为的最好的方式在战场上推进"。

在距离前线约30公里的乌克兰东部，法新社见到了当地人，他们正在重建被俄罗斯导弹破坏的房屋。据克拉马托尔斯克志愿者协会的志愿者博格丹估计，"修复房屋，使他们能够保护自己免受雨淋并能在屋檐下生活，需要一个星期"。但要完全修复，需要一年，或两年，或三年"。

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