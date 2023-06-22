克里米亚一大桥遭袭 俄罗斯指控乌克兰

乌克兰/俄罗斯

克里米亚一座桥梁今天遭袭击部分毁坏。俄罗斯当局指控乌克兰发动进攻。该桥梁是连接2014年被俄罗斯吞并的克里米亚和目前仍被俄罗斯军队部分占领的乌克兰南部地区。乌克兰当局没有回应此一指控。

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俄罗斯地方当局周四指控说，"在夜间，一次袭击击中了Chongar桥。没有人员伤亡"，被吞并的克里米亚的俄罗斯总督谢尔盖-阿克谢诺夫说目前正在评估损失。

这座桥将2014年被莫斯科吞并的克里米亚与被俄罗斯军队占领的乌克兰赫尔松地区连接起来。

据俄罗斯当局报道，这次袭击发生在乌克兰军队自6月初以来在前线的几个地区，特别是在乌克兰南部开展进攻行动的时候。

克里米亚是部署在乌克兰南部的俄罗斯部队的一个后勤后方基地。

据法新社说，虽然俄罗斯当局只提到一座桥梁被袭击，但俄罗斯占领区赫尔松的一名俄罗斯官员报告说，有几处基础设施受到影响，但没有提供任何细节。俄罗斯官方公布的照片显示，同一座桥的路面上有一个弹坑，并声称，根据 "初步估计"，乌克兰部队使用了英国的 "风暴阴影 "导弹。

法新社说无法独立核实这些说法。

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