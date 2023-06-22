巴黎奥运会：乌克兰运动员也面临悲壮式禁赛

乌克兰/奥运会

俄罗斯发动侵略乌克兰战争，国际体育界对禁止俄罗斯以及支持俄罗斯的白俄罗斯运动员参加国际比赛意见分歧立场混乱。但乌克兰有明文规定，举凡在任何场合的比赛中，与俄罗斯和白俄罗斯运动员同台比赛，将自动丧失参加奥运会资格。国际奥委会主席巴赫今天息事宁人，说他不理解乌克兰的决定，并说每一个运动员，包括乌克兰运动员都应当有权利参加奥运会。

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国际奥委会(IOC)周四呼吁乌克兰给予该国运动员获得参加2024年巴黎奥运会资格的机会。乌克兰禁止本国运动员与俄罗斯和白俄罗斯运动员比赛。据国际奥委会主席巴赫表示，奥林匹克机构将支持“每一位想要参加各自运动项目的奥运会资格赛的乌克兰运动员”。

巴赫在国际奥委会会议开始时表示：“我们希望让每一位乌克兰运动员现在都能获得参赛资格并参加奥运会。”他说，“因此，通过各自的国际联合会，我们将支持每一位乌克兰运动员准备和参加他们想参加的任何比赛，这样他们就能有机会让乌克兰人民感到自豪。”

乌克兰三月份禁止乌克兰国家运动队参加有来自俄罗斯和白俄罗斯的运动员参加的奥运会、非奥运会和残奥会比赛。

这一决定是在国际奥委会为俄罗斯和白俄罗斯运动员以中立身份重返比赛铺平道路而激怒基辅之后做出的。

俄罗斯和白俄罗斯的运动员最初在俄罗斯入侵乌克兰后曾被禁止参加国际比赛。

巴赫说：“乌克兰运动员因俄罗斯和白俄罗斯政府发起的战争而受到本国政府的制裁。很难理解为什么乌克兰政府要剥夺本国运动员获得 2024 年巴黎奥运会参赛资格并让乌克兰人民有感到自豪的机会。”

目前，在田径等某些运动项目中，俄罗斯和白俄罗斯运动员仍然被禁止，但在网球等其他运动项目中，乌克兰运动员经常面对作为中立个人身份的俄罗斯或白俄罗斯运动员。

国际奥委会去年二月禁止这些国家的运动员参赛。但今年早些时候，国际奥委会建议他们以中立的身份重返世界体育界，不悬挂旗帜或国歌。

目前尚未就俄罗斯和白俄罗斯运动员参加明年巴黎奥运会做出决定。

乌克兰此前曾警告本国体育联合会，如果属下运动员在国际舞台上与俄罗斯人和白俄罗斯人比赛，乌克兰将剥夺这些运动管理机构的地位。

巴赫表示：“整个奥林匹克界、全世界都渴望乌克兰运动员在国际比赛中大放异彩。”他说，“我们希望他们有机会获得参加 2024 年巴黎奥运会的资格。这意味着现在就参加。”

巴赫没有提及国际奥委会是否要对俄罗斯和白俄罗斯运动员开放巴黎奥运会。

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