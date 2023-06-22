德国极右翼党欲问鼎总理

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德国极右翼的名为另类选择党报告说，随着民调支持率飙升，该党打算首次为 2025 年大选提名总理候选人，一天前，德国国内安全机构刚刚警告选民注意谨慎支持该党。

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据德国政治分析人士表示，由于选民对经济衰退、移民和向碳中和经济转型的担忧，十年前成立的德国选择党在民意调查中飙升至第二位。该党称要在下届选举时提名总理候选人。

反建制政党还受益于选民对现任总理朔尔茨尴尬的三党联盟的不信任，该联盟在过去几个月的大部分时间里一直在公开争论如何应对这些危机。

德国选择党的支持率达到创纪录的19-20%，仅落后于反对党保守派的27-28%，但与朔尔茨领导的社会民主党持平，并且远远领先于执政联盟中的两个联盟伙伴。

当被广播公司ntv问及德国选择党是否会提名一位总理候选人时，该党联合主席爱丽丝·韦德尔表示，“当然，我们也会在没有这些民意调查数字的情况下提名一位问鼎候选人”，但她回避了关于她是否会亲自出面竞选的问题。

目前，选择党候选人成为德国总理的可能性非常低，因为该党需要能够组建政府，而目前所有其他政党都排除了与该党合作的可能性。

尽管如此，提名候选人的姿态将表明德国自纳粹以来最成功的极右翼政党的野心，它正在日益动摇欧洲人口最多国家和最大经济体的政治格局。

周二，德国国内情报机构负责人托马斯·哈尔登旺（Thomas Haldenwang）警告公民，极右极端主义对德国民主构成最大威胁，选民在投票给德国选择党之前应牢记这一点，凸显了当局对局势的担忧。 。据哈尔登旺表示，部分选择党成员散布对少数族裔的仇恨，并散布反犹太情绪和亲俄言论。

政治分析人士表示，即使德国选择党无法掌权，它也已经通过蚕食其他政党的民众支持，迫使其他政党更频繁地结成难以控制的联盟。对于德国东部的前共产主义国家来说尤其如此，这里仍然比德国其他地区贫穷，而且对民主制度的信任也较弱。

德国选择党目前有望赢得明年举行选举的东德所有三个州的选票。

据路透社说，该党蹿升尤其受益于朔尔茨执政联盟的激烈内讧，最近一次是关于逐步淘汰石油和天然气供暖系统的新法律，批评者称该法律将给家庭财政带来过重负担。据德国德累斯顿政治研究中心主任汉斯·沃兰德表示：“危机情绪越强烈，德国选择党的成功就越大。” “当人们不再信任政府时，对于唯一以民粹主义方式争论的真正大型反对派团体来说，这很容易。”

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