佩斯科夫：各部门正向普京报告与叛乱有关的措施 普里戈津：瓦格纳正在进入罗斯托夫

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据俄新社报导，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫6月24日凌晨表示，俄国防部、联邦安全局、内政部和俄罗斯联邦国家近卫军正全天候地向总统普京报告针对未遂武装叛乱发出指示后所采取的措施。普里戈津则在最新发布的一段录音中称，雇佣兵集团瓦格纳“跨越所有地区的州界”，现在正在进入俄西南部靠近乌东边界的罗斯托夫（Rostov），并承诺“摧毁任何阻挡他们的东西”。

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据俄新社报导，佩斯科夫强调，“特勤部门、安全机构，即国防部、联邦安全局、内务部和俄罗斯联邦国家近卫军不断向总统报告在执行他先前指示方面采取的措施。”

佩斯科夫称，俄罗斯联邦总检察长克拉斯诺夫（Igor Krasnov）已就企图组织武装叛乱的刑事案件向普京报告，并报告了法律行动的合法性。

佩斯科夫说：“俄罗斯联邦总检察长克拉斯诺夫就企图组织武装叛乱相关刑事案件向普京报告了情况。”

此外，普里戈津在周六凌晨发表的一段最新录音中说，“目前的情况：今天，我们受到了一次导弹袭击。在这次打击之后，直升飞机发挥了作用。然后是大炮。“

普里戈津称，“总参谋长的命令是摧毁瓦格纳PMC。在与国防部长绍伊古会面后，他们作出了这个决定——消灭反叛的部队，而这些部队准备保卫祖国，不是保卫自己的屁股。”

普里戈津称，“截至目前，我们已经跨越了所有地区的州界。边防军向我们走来，拥抱了我们的战士。现在，我们正在进入罗斯托夫。国防部的单位，事实上，那些被扔出来阻挡我们的道路的义务兵，都撤走了。”

普里戈津宣称，“我们只与专业人士作战。但如果有人阻挡我们的道路，我们将摧毁所有阻挡我们的东西。我们向任何人伸出援助之手。没有必要在这只手上吐口水。我们正在向前迈进，走到最后。”

普里戈津称，“关于逮捕的说法：这种兄弟情谊、这种正义、这种荣誉、这种良知是我们所拥有的。但当你提出这些要求时，你还没有这些感觉。这些感觉被破坏了。因此，除了背叛，你不能理解任何东西。”

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