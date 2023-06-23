俄罗斯导弹夜袭乌军一空军基地 全数遭拦截

乌克兰/俄罗斯

乌克兰空军今天报告，乌军在一夜之间击落了13枚针对乌克兰西部一个军用机场的俄罗斯巡航导弹。自5月以来，俄罗斯加强了用爆炸性无人机和导弹对乌克兰施行夜间轰炸。

在乌克兰黑海蛇岛被摧毁俄罗斯的Pantsyr导弹系统图片 资料照片

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乌克兰空军周五表示，"俄罗斯昨夜今晨袭击发射的所全部13枚Kh-101/Kh-555导弹都被乌克兰防空部队摧毁。"空军在Telegram上说。"它补充说："这一次，袭击的目标是赫梅利尼茨基地区（西部）的一个军用机场。

据乌克兰空军说，"（导弹）发射是在午夜前后由四架图-95MS轰炸机从里海进行的。"

据法新社今天报道，自5月以来，俄罗斯加强了用爆炸性无人机和导弹对乌克兰的夜间轰炸，而与此同时乌克兰在被俄罗斯军队占领的东部和南部开始发动反攻。

乌克兰军方发言人Andriï Kovaliov还报告了乌军在南部取得的一些进攻进展，说乌军在那里取得了 "部分成功"。

他报告说，在东部，乌克兰军队正在继续遏制俄罗斯军队的攻势，特别激烈的战斗仍在继续"。

乌克兰国防部副部长甘娜-马里亚尔今天上午在电报群上说："乌克兰军队已经阻止了俄罗斯在库皮扬斯克和莱曼地区的进攻"。

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