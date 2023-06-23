俄罗斯黑海舰队加固防袭 多用海豚测声纳

俄罗斯/克里米亚/海豚/黑海舰队

英国政府今天报告说，俄罗斯加强了在被俄罗斯吞并的克里米亚的黑海舰队基地的安全防卫，大量征用经过特殊训练的海豚来保护基地免受乌克兰潜水攻击。用海豚加强水下安全防卫，曾是冷战时期的做法。

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据法新社今天报道称，在一份关于俄罗斯入侵乌克兰的定期情报报告更新中，英国国防部称，自2022年夏天以来，俄罗斯对该国主要的黑海基地进行了重大安全升级。"这包括在港口的入口处至少有四层护网和围栏。最近几周，这些防御措施很可能被更多训练有素的海洋哺乳动物海豚所加强"。

将海洋哺乳动物用于军事目的是一种长期的做法，近几十年来，一些军队，特别是美国和俄罗斯军队，都采用了这种做法。

克里米亚是2014年3月被俄罗斯吞并的乌克兰半岛，自1965年以来，这里一直是海洋哺乳动物的训练中心。

据俄罗斯媒体称，1991年苏联解体后，该训练中心被关闭，训练中心的海豚被卖到伊朗。乌克兰海军在2012年重新开放了训练中心，但在克里米亚半岛被吞并后，该中心被置于莫斯科的控制之下。

2022年4月，美国海军研究所（Usni）利用卫星照片声称，俄罗斯在乌克兰发动军事攻势时，将两个海豚围栏搬到了俄罗斯在克里米亚的黑海基地。

据英国国防部说，"在北极水域，俄罗斯海军还使用白鲸和海豹。"英国部周五还说，"俄罗斯为一系列任务训练了动物，但在克里米亚塞瓦斯托波尔港的那些动物很可能是为了对付敌人的潜水员。"

克里米亚是俄罗斯部队的后方基地，特别是用于派遣增援部队和维护设备。克里米亚经常成为乌克兰攻击的目标，特别是用无人机的攻击。

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