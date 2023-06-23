俄联邦安全局呼吁雇佣兵不要执行普里戈津的命令并将其拘留

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据俄新社6月23日晚间报导，俄罗斯联邦安全局表示，叶夫根尼·普里戈津在社交网络上传播的所有有关俄罗斯国防部据称对瓦格纳PMC后方部队发动导弹和炸弹袭击的信息都是不真实的，属于信息挑衅。报导指，由于俄罗斯联邦局势的严重性和对抗升级的威胁，俄罗斯联邦安全局对普里戈津号召武装叛乱的事实提起刑事诉讼。

俄罗斯圣彼得堡一家纪念品店出售的卡德罗夫、普里戈津和普京的面具商品。

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俄新社报导指，俄罗斯联邦安全局表示：“我们呼吁私人军事公司战士不要犯下无法挽回的错误，停止对俄罗斯人民采取任何强行行动，不要执行普里戈津的犯罪和背叛的命令，并采取措施拘留他。”

俄新社报导称，“普里戈津的言论和行动实际上是在呼吁在俄罗斯联邦领土上爆发武装内战，是俄罗斯军人与亲法西斯乌克兰军队作战的‘背后捅刀子’。”

同样来自俄新社消息，据俄罗斯联邦总检察长办公室新闻部门报道，针对普里戈津的武装叛乱刑事案件已经启动，作为案件的一部分，将进行法律评估。

报告称，“2023年6月23日，俄罗斯联邦安全局调查部依据俄罗斯联邦刑法第279条，以组织武装叛乱罪，合法合理地对普里戈津提起刑事立案。”

俄罗斯联邦总检察长办公室表示：“他的行为将得到适当的法律评估。” 报导称，此罪可判处12至20年监禁。

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