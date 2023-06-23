俄联邦安全局因煽动叛乱对普里戈津立案调查 佩斯科夫：普京了解相关情况

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据俄新社23日晚间报导，俄罗斯国家反恐怖主义委员会（NAC）表示，俄罗斯联邦安全局已经对瓦格纳PMC负责人叶夫根尼·普里戈津（Yevgeniy Prigozhin）号召武装叛乱的行为进行刑事立案。据塔斯社报导，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫告诉记者称，普京总统对瓦格纳PMC创始人叶夫根尼·普里戈津的情况是了解的，并正采取一切必要措施。

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俄罗斯国家反恐怖主义委员会在一份声明中表示：“与此相关，俄罗斯联邦安全局以号召武装叛乱为由提起刑事诉讼。我们要求立即停止非法行为。”

周五早些时候，俄罗斯国防部发表声明称，以普里戈津的名义传播的有关俄正规军“袭击”瓦格纳后方军营的所有信息均不属实。俄国防部称，这些指控是“信息挑衅”。

佩斯科夫向记者表示，“已经向普京总统报告了围绕普里戈津发生的所有事件。正在采取必要的措施”。

普里戈津周五指控俄罗斯军方领导层下令打击了瓦格纳的一个军营，并杀死了他的“大量”雇佣军。普里戈津声称，俄罗斯国防部欺骗了瓦格纳，他发誓要“对这些暴行作出回应”。

普里戈津的社交媒体“电报”平台周五晚间发布了多条他的录音。

普里戈津在稍早的一段录音中说，“瓦格纳PMC指挥官委员会作出决定：必须制止国家军事领导人带来的邪恶。他们忽视了士兵的生命。他们忘记了‘正义’这个词，而我们将把正义带回来。那些，今天破坏我们的人，破坏数万，数万俄罗斯士兵生命的人将受到惩罚。”

普里戈津说，“我要求：没有人反抗。每一个试图抵抗的人，我们都会认为他们是危险的，并立即摧毁他们，包括我们路上的任何检查站。还有我们在头顶上看到的任何航空（飞机）。”

普里戈津说，“我要求大家保持冷静，不要屈服于挑衅，呆在自己的房子里。最理想的是，那些沿着我们的路走的人，不要出去。在我们完成了我们开始的工作之后，我们将回到前线，保护我们的祖国。”

普里戈津说，“总统机关、政府、内务部、罗斯瓦迪亚(Rosgvardia)和其他部门将继续像以前一样运作。我们将处理那些破坏俄罗斯士兵的人。而我们将回到前线。军队中的正义将得到恢复。在这之后，整个俄罗斯都将获得公正。”

在周五晚20点30分发布的一段录音中，普里戈津说，“这不是军事政变。这是一次争取正义的游行。我们的行动不以任何方式干扰军队。”

由于目前形势正在发展之中，因此难以断定涉及普里戈津、瓦格纳及俄罗斯国内的真实局势。

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