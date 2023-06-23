北约最大空中演习今天落幕

北约/ "空中卫士23"/德国

北约今天结束有史以来最大规模的空中演习。该军事演习旨在展示其北约成员在中欧和东欧的团结合作与协调，聚焦应对来自俄罗斯的潜在威胁。

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德国空军司令英戈-格哈茨今天不无满意地说：”我们想展现，这25个不同的国家从第一天起就可以一起协调行动，我们成功了。“

据法新社，这次演习由德国协调，名为 "空中卫士23"，汇集了来自25个北约成员国和伙伴国的约250架军用飞机，参与者还包括日本和申请加入北约的国家瑞典。

多达10,000人参加了演习，这些演习特别是关注位于北约领土上的城市、机场或港口受到攻击的情况下加强互操作协调防卫和对无人机和巡航导弹袭击时的防御。

德国空军司令称，"这些演习取得了完全的成功，不仅在战术方面，而且在组织方面"，德国空军司令是从雅戈尔空军基地（石勒苏益格-荷尔斯泰因）做出上述总结。据他报告说，在计划的2,000次飞行中，有1,800次飞机升空，这是此类演习的创纪录的完成率。

德国空军负责人在介绍这次演习时解释说，这次演习是在2018年构思的，部分原因是为了应对俄罗斯在2014年吞并克里米亚事件，并旨在作为大西洋联盟东翼的一种加强"保险"选择，尽管该军事演习"没有专门针对任何人"。

据法新社引述美国驻德国大使艾米-古特曼称，但这些演习也是为了发出一个信息，特别是向俄罗斯发出信息。美国大使说：”如果任何世界领导人不注意到这一北约精神，这一北约的力量意味着什么，包括俄罗斯总统普京，我会感到非常惊讶。“

6月16日，总理朔尔茨在德国北部参观了这次演习，该演习对民航空中交通造成的干扰比预期的要小。德国交通部长沃尔克-维辛高兴地报告说，"民用航空交通也以优异的成绩通过了这次压力测试"。

据该报道，俄罗斯对乌克兰的侵略战争激活了近75年前为对抗苏联而建立的西方军事联盟即北约。

而芬兰和瑞典过去长期保持官方中立，以避免与俄罗斯发生冲突，却在2022年2月24日俄罗斯入侵乌克兰后都申请加入北约。

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